擔心晚點買會更貴…宏碁PC湧急單 迎接成長年

宏碁董事長陳俊聖昨（23）日表示，記憶體、中央處理器（CPU）都缺貨大漲價，使得PC廠同步調升售價，部分消費者擔憂「晚點買會更貴」，因而提早出手添購PC，使得宏碁（2353）近期湧現急單，且急單現象會維持一段時間，看好今年仍是宏碁成長年。

陳俊聖昨天率領宏碁主管前往宏碁集團創辦人施振榮家拜年，並接受媒體採訪，釋出以上訊息。他預期，記憶體缺貨影響將持續到今年中旬，是否到延續到下半年則還要再觀察，隨著SK海力士、三星、美光等大廠都正加速擴產，供需缺口可望逐步縮小。

宏碁先前釋出有意向中國大陸廠商採購記憶體，陳俊聖維持開放態度，但他坦言，在溝通過程中發現大陸供應商會優先供貨給陸企，「要買也不太買得到」，未來將從整體產業角度評估採購策略。

陳俊聖指出，今年PC產業受到多重逆風衝擊，包括記憶體、中央處理器（CPU）都缺貨大漲價，使得PC廠同步調升售價，但也因PC漲價，部分消費者擔憂「晚點買會更貴」，因而提早出手添購PC，使得宏碁近期迎來急單。

陳俊聖說，宏碁的急單效應，從今年元月業績就可以看到。宏碁元月營收年比成長近四成，就是因為湧現急單，預期這樣的急單現象會維持一段時間，因為隨著CPU與記憶體漲價，且愈漲愈多，PC訂單就會一直往前拉，造成急單現象。

就成本變化來看，陳俊聖分析，儲存設備與記憶體約占PC物料清單（BOM）成本25%，近期相關元件漲幅高達50%至100%，終端產品售價勢必調升。市調機構預測，今年PC總銷量可能下滑6%至9%，但平均售價（ASP）增幅相當大，因此今年PC銷售總金額仍會上升。

即便PC漲價不利買氣，使得總銷量下滑，但也因為平均售價拉升，陳俊聖看好今年宏碁還是營收成長年。

針對今年PC成長動能，陳俊聖指出， AI PC、Edge Computing等，一定是發展方向。

談到美國總統川普近期宣布將把全球關稅提高至15%，陳俊聖認為，關稅影響已經「鈍化」，但仍要繼續觀察，最重要的仍是公司自身及供應鏈要有韌性。

施振榮則表示，無論外在環境出現什麼變化，台灣一定會更好，「反正我們不怕變化，就是用速度跟彈性以及不斷找有利的位置，能夠不斷產生韌性，創造台灣在世界的價值。」他也強調，面對未來要不斷的正向樂觀，沒有悲觀的理由。