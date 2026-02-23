聯電蟬聯標普全球永續年鑑Top1％ 穩居產業標竿

聯電今(23)日宣布，標普全球(S&P Global)發布的「2026年標普全球永續年鑑」結果出爐，聯電不僅持續入選為全球半導體產業Top 1%，更在標普全球企業永續評比(CSA)得分中，連續兩年榮獲全球半導體產業第一名，充分展現其在環境、社會與公司治理各面向的長期投入成果，持續樹立產業永續發展的重要標竿。

標普全球每年根據CSA(Corporate Sustainability Assessment)評比結果發布永續年鑑，表揚於各產業中展現永續競爭優勢的企業。2026年S&P Global從全球59個產業、9,200家大型企業中，選出848家企業列入標普全球永續年鑑會員，其中聯電榮登全球「半導體及半導體設備產業Top 1%」。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示：「聯電多年來在提倡永續價值的路上努力不懈，將永續工作與營運深度結合，作為企業長期發展的重要基石。今年再次獲得標普全球的肯定，對聯電而言，不僅是對團隊長期努力的肯定，也激勵我們持續以穩健的步伐往前邁進。展望未來，聯電將持續深化永續作為，在推動技術創新的同時，積極為全球氣候、社會與經濟的正向發展做出貢獻。」

聯電持續深耕ESG三大面向。在環境永續方面，聯電持續推動減碳行動，截至2024年為止，在範疇一與範疇二已減量31%、範疇三減量23.7%，並於2025年通過科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi) 1.5°C淨零目標的審查，成為全球首家通過的半導體晶圓代工業者。同時，公司2025年成立循環經濟資源創生中心，並取得UL 2799廢棄物零填埋認證(Zero Waste to Landfill，ZWTL)，透過系統化管理與資源回收機制，持續提升廢棄物再利用率，朝向零廢棄與循環經濟目標穩健邁進。