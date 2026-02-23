快訊

新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

茶敘氣氛和諧！韓國瑜稱「不要化骨綿掌」 賴總統笑回專長是「止咳化痰」

烏克蘭無人機入俄 大批陸客滯留莫斯科機場10小時

M31完成4奈米MIPI M-PHY v5.0矽驗證 布局UFS 4.1高速與車用市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
M31完成4奈米MIPI M-PHY v5.0矽驗證，布局UFS 4.1高速與車用市場。圖／M31提供
M31完成4奈米MIPI M-PHY v5.0矽驗證，布局UFS 4.1高速與車用市場。圖／M31提供

全球矽智財（IP）領導供應商M31 Technology（6643）今日宣布，其MIPI M-PHY v5.0 IP已在4奈米先進製程完成矽驗證，並積極推進3奈米製程節點開發。此里程碑象徵M31已具備賦能UFS 4.1（Universal Flash Storage）的核心技術實力，將透過完整的高速儲存介面解決方案，協助客戶搶攻高階智慧型手機、車用智慧座艙（Smart Cockpit）以及AI邊緣運算裝置的市場商機。

隨著AI與自駕車技術的高速發展，終端裝置對資料吞吐量的需求呈指數型成長。M31推出的MIPI M-PHY v5.0 IP嚴格遵循MIPI聯盟規範，在HS-G5（High Speed Gear 5）模式下，單通道傳輸速率高達23.32 Gbps，相較前一代HS-G4效能翻倍。該IP內建自適應等化技術（Adaptive EQ）與多震幅訊號支援，確保在高速傳輸下仍保有優異的訊號完整性（Signal Integrity）與低位元錯誤率（BER）。此外，優化的休眠設計（Hibernate）能有效延長終端裝置的續航力，完美平衡高效能與低功耗需求。

為了加速客戶SoC的開發週期，M31建構完整的UFS解決方案。除了物理層（PHY）外，亦整合符合JEDEC規範的UFSHCI v4.1控制器IP與UniPro控制層IP。此一站式解決方案大幅降低整合複雜度，並導入ISO 26262功能安全設計流程與認證，滿足車用與高可靠度終端需求。

M31研發副總經理洪誌謙表示：「在AI運算落地與汽車智慧化的浪潮下，M31憑藉深耕高速介面IP的研發實力，不僅在4奈米製程成功驗證了M-PHY v5.0的卓越效能，更透過完整的UFS 4.1控制器整合方案，持續拓展在先進製程與車用安全規範的佈局，成為客戶在次世代高速存儲平台中最值得信賴的技術夥伴。」

奈米 AI 控制器 先進製程 智慧型手機

延伸閱讀

半導體測試介面添新兵 景美科技2月25日登錄興櫃

iPhone 設計師 Jony Ive 重砲抨擊：車用大螢幕是錯誤的技術應用

Volvo將推史上最大OTA更新！250萬輛舊車升級新介面與Google Gemini

影／國軍首款AI武器 Altius 600M攻擊無人機操演首曝光

相關新聞

看美國新關稅政策影響 宏碁陳俊聖：已鈍化 但仍要密切觀察

美國總統川普近期宣布將把全球關稅提高至15%，對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖23日指出，其實關稅影響已經「鈍化」，但...

集邦：電視及監視器面板2月下旬報價續漲 NB面板則走軟

集邦科技（TrendForce）23日發布2月月下旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，在面板廠春節假...

三月瘋棒球！中華電信推行動、寬頻優惠再抽限量TEAM TAIWAN棒球周邊

迎接三月棒球熱，中華電信（2412）表示，與您一起燃燒野球魂，即日起申辦行動精采5G月繳999元且租期24個月以上、或申...

聯電蟬聯S&P Global永續年鑑半導體 Top 1% CSA 連兩年奪產業第一

晶圓代工廠聯電（2303）23日表示，標普全球（S&P Global）公布《2026年標普全球永續年鑑》結果，聯電持續入...

宏碁陳俊聖：PC 產業今年受到多重逆風 但目前出現急單現象

宏碁（2353）23日舉行新春團拜，展望今年景氣，宏碁董事長陳俊聖坦言，今年PC產業受到多重的逆風，記憶體、CPU缺貨漲...

不只 PC！宏碁集團重新定義核心事業 鎖定四大新成長領域

宏碁（2353）23日舉行新春團拜，隨著集團今年邁入50周年，宏碁董事長陳俊聖指出，面對未來，宏碁要重新定義核心事業，從...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。