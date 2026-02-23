M31完成4奈米MIPI M-PHY v5.0矽驗證 布局UFS 4.1高速與車用市場
全球矽智財（IP）領導供應商M31 Technology（6643）今日宣布，其MIPI M-PHY v5.0 IP已在4奈米先進製程完成矽驗證，並積極推進3奈米製程節點開發。此里程碑象徵M31已具備賦能UFS 4.1（Universal Flash Storage）的核心技術實力，將透過完整的高速儲存介面解決方案，協助客戶搶攻高階智慧型手機、車用智慧座艙（Smart Cockpit）以及AI邊緣運算裝置的市場商機。
隨著AI與自駕車技術的高速發展，終端裝置對資料吞吐量的需求呈指數型成長。M31推出的MIPI M-PHY v5.0 IP嚴格遵循MIPI聯盟規範，在HS-G5（High Speed Gear 5）模式下，單通道傳輸速率高達23.32 Gbps，相較前一代HS-G4效能翻倍。該IP內建自適應等化技術（Adaptive EQ）與多震幅訊號支援，確保在高速傳輸下仍保有優異的訊號完整性（Signal Integrity）與低位元錯誤率（BER）。此外，優化的休眠設計（Hibernate）能有效延長終端裝置的續航力，完美平衡高效能與低功耗需求。
為了加速客戶SoC的開發週期，M31建構完整的UFS解決方案。除了物理層（PHY）外，亦整合符合JEDEC規範的UFSHCI v4.1控制器IP與UniPro控制層IP。此一站式解決方案大幅降低整合複雜度，並導入ISO 26262功能安全設計流程與認證，滿足車用與高可靠度終端需求。
M31研發副總經理洪誌謙表示：「在AI運算落地與汽車智慧化的浪潮下，M31憑藉深耕高速介面IP的研發實力，不僅在4奈米製程成功驗證了M-PHY v5.0的卓越效能，更透過完整的UFS 4.1控制器整合方案，持續拓展在先進製程與車用安全規範的佈局，成為客戶在次世代高速存儲平台中最值得信賴的技術夥伴。」
