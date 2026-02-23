臻鼎連4年入選S&P Global永續年鑑 台灣PCB唯一代表

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

PCB大廠臻鼎-KY（4958）宣布，連續四年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook），並成為台灣唯一入選的PCB企業，顯示公司長期深耕ESG成果獲國際永續評比機構肯定。

臻鼎指出，標普全球依企業永續評比（CSA）結果，每年自各產業遴選永續表現領先企業納入年鑑。2026年評比涵蓋全球9,200家企業，最終僅848家入選。臻鼎在「電子、設備及零組件產業」中以總分88分躋身前10%企業行列，並在「風險與危機管理」、「客戶關係」、「隱私權保護」等五項題組取得滿分。

臻鼎董事長沈慶芳表示，永續發展已深植於企業DNA，連續多年獲選不僅是對過去努力的肯定，也將成為持續推動「EPS+ESG」政策的重要動力。

在環境面，臻鼎表示，透過製程優化、自建太陽能發電、採購綠電與儲能應用等措施，穩健降低碳排放，同時強化水資源與廢棄物回收管理，提高水回用率及廢棄物資源化比例；並推動綠色供應鏈專案，協助關鍵供應商提升環境與永續管理能力，強化整體永續競爭力。

在人力資本方面，臻鼎因應AI快速發展推動相關課程，培育數位與創新人才，並透過內部資源整合建立多元人才培育體系，推動多元、平等與共融（DEI）文化，提供員工多元職涯發展機會；公司也定期進行人權風險辨識，落實人權保障與性別平等。臻鼎並表示，未來將透過臻鼎教育基金會及鵬鼎公益基金會推動產學研合作，培育科技、數位與綠色永續人才，攜手社會各界實踐永續願景。

