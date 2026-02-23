集邦：電視及監視器面板2月下旬報價續漲 NB面板則走軟

集邦科技（TrendForce）23日發布2月月下旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，在面板廠春節假期產能調節下，讓供需穩定，電視面板價格續漲；同步推升監視器面板及模組價格走揚。但筆電面板受到記憶體與其他半導體材料價格調漲影響，則全面走跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，2月TV面板需求維持穩定，且面板廠規劃在農曆春節期間進行5~7天不等的產能調節下，整體供需維持穩定，預估春節連假結束後，買賣雙方在價格的議定上變化不大，TV面板價格仍維持上漲態勢。目前觀察2月TV面板價格漲幅，預估32吋、43吋與50吋上漲1美元，55吋上漲2美元，65吋因需求較好，上漲3美元，75吋上漲2美元。

他指出，在電視面板2月價格上漲的助益下，加上部分品牌客戶需求比預期增強，預估MNT面板價格也逐步轉為上漲態勢。以Open Cell面板來看，漲勢在過去1~2個月逐步確立，預估2月份23.8吋FHD Open Cell面板調漲0.3美元，27吋 FHD Open Cell面板調漲0.2美元。而預估面板廠在2月也將開始調漲面板模組價格，預估23.8吋FHD面板模組有望率先調漲0.2美元。

范博毓說，受記憶體與其他半導體材料價格調漲的影響，2月筆電品牌客戶持續針對筆電面板積極進行提前備貨，但為維持整體材料成本的穩定，因此對於持續供過於求的筆電面板價格要求跌價的力道仍大。

面板廠為維持與客戶的關係，加上必須爭取客戶提前反映的訂單需求，因此在面板價格態度上只能放軟，導致筆電面板價格目前依然呈現下跌的趨勢。預估2月筆電面板價格將呈現全面下跌的趨勢，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。