電信三雄入選標普永續年鑑 遠傳評分居全球電信榜首

國際標普全球（S&P Global）公布最新「2026永續年鑑」（TheSustainability Yearbook），台灣電信三雄全數入選，遠傳以企業永續評鑑（CSA）評分96分，居全球電信業榜首，躋身電信產業前1%企業，且在今年23項評選指標中，有17項拿滿分或全球電信業最高分。

遠傳董事長徐旭東透過新聞稿表示，入選標普永續年鑑，評分為全球電信第一，證明遠傳具世界級的永續競爭力，面對快速變動的國際局勢與市場競爭，遠傳持續將AI深植於應用服務；遠傳總經理井琪表示，遠傳將ESG內化為DNA，在追求營運穩健成長的同時，也透過創新科技導入企業和公部門，同時解決環境與社會的種種問題。

標普全球「永續年鑑」為全球具權威永續評比之一，年鑑以全球企業永續評鑑方法（CorporateSustainability Assessment，簡稱CSA）評分為基準，評估企業前一年度在環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向的永續能力，今年全球有超過9200家企業參與評選，僅59個產業、848家企業入選，遠傳入選為電信產業前１%企業。

遠傳表示，今年CSA評分達96分，較前一年度再提升，高居全球電信產業第一，今年新納入的「產品管理」題組也取得全球電信業最高分。此外，遠傳為全台首家通過「SBTi 1.5度C」近程目標審核的電信業者，並在「遠亞併」後加速重新通過SBTi 1.5度C淨零情境審核，承諾2048年達成全面淨零。自2025年起，遠傳導入「內部碳定價」制度，推動節能減碳與資源循環。

中華電信表示，4度蟬聯入選國際標普全球（S&PGlobal）「2026永續年鑑」，ESG分數居全球電信產業前5%，以AI科技力深化永續轉型，並力求資訊揭露即時性與透明度，以全球資本額達25億美元以上的全球大型電信業者來看，中華電信分數執全球業者牛耳。

加速邁向2045年淨零藍圖，中華電信表示，2025年已取得為期20年逾46億度企業綠電長約採購協議，並持續運用AIoT技術守護生物多樣性，擴大台灣原生瀕危植物復育據點，同時也穩步推動造林計畫與竹林撫育。此外，中華電信領先同業，在2025年發行國內電信業首檔涵蓋生物多樣性主題的永續發展債。

台灣大哥大表示，連續9度入選國際標普全球（S&PGlobal）「2026永續年鑑」，且7度獲全球前5%肯定。面對AI算力需求、全球減碳趨勢與氣候變遷挑戰，台灣大透過綠電布局與自主研發的AI綠電匹配演算法，優化能源使用效率，同時推動「藍碳紅樹林復育計畫」，強化企業與社會韌性。

台灣大表示，2025年基地台節電超過1800萬度，再生能源使用率預計達17%；推動的「藍碳紅樹林復育計畫」提前達年度預估吸碳量，逾每公頃82公噸。