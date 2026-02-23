前進MWC 2026正文發表 Wi-Fi 8推動AI驅動的智慧化連網新世代

正文科技（4906）23日宣布，前進世界行動通訊大會（MWC 2026），以Wi-Fi 8為核心的次世代寬頻策略，並將新一代標準定位為建構AI驅動、服務導向網路的關鍵基礎技術。

正文強調，這是正文對服務供應商的承諾，協助其從以頻寬為核心的連網模式，轉型為智慧化、以用戶體驗為導向之網路架構。

正文指出，將在MWC 2026以「From Speed to Intelligence（從速度走向智慧）」為主題，展示Wi-Fi 8、WoMT（Wi-Fi over mmWave Technology）、Edge AI與AI OSM（OpenStandard Module）平台的整合應用，可將寬頻基礎設施升級為智慧化網路平台，具備即時感知與動態調適的能力，支援電信營運商與企業客戶部署各項服務，打造可擴展且高效能的數位服務環境。

正文指出，Wi-Fi 8解決方案，提供可預測的超低延遲（Deterministic Low Latency）、電信等級高可靠度（Carrier-grade Reliability）、多AP協同運作（Multi-AP Coordination）及AI輔助最佳化機制，可全面支援沉浸式應用、即時AI互動，以及大規模住宅與企業網路部署需求。

此外，正文也觀察，回應全球對高效能且具成本效益固定無線接取（Fixed Wireless Access，FWA）日益增長的需求，正文同步推出WoMT解決方案。該方案將Wi-Fi 7基頻技術延伸至5G FR2毫米波頻段，在實現多Gbps等級傳輸效能的同時，有效紓解FR1頻段壅塞問題，亦可作為蜂巢式基地台回傳（cellular tower backhaul）之替代方案，兼具成本競爭力。

網路邊緣端部分，正文表示，正文推出AI Gateway與Router將AI運算能力直接整合至用戶端設備（CPE），實現低延遲的on-device AI（本地端AI）服務，同時強化資料隱私保護，並降低對集中式雲端資源的依賴。

正文強調，透過Wi-Fi 8、WoMT、Edge AI與AI OSM的深度整合，正文協助服務供應商由傳統連線提供者轉型為AI服務賦能者（AI Service Enablers），加速產業邁向智慧化、可擴展、以服務為核心的次世代寬頻網路發展。