聯華電子蟬聯標普全球永續年鑑Top1％ 穩居產業標竿

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
聯華電子蟬聯標普全球永續年鑑Top1％。照片／公司提供。

聯華電子（2303）23日宣布，標普全球（S&P Global）發布的《2026年標普全球永續年鑑》結果出爐，聯電不僅持續入選為全球半導體產業Top 1%，更在標普全球企業永續評比（CSA）得分中，連續兩年榮獲全球半導體產業第一名，充分展現其在環境、社會與公司治理各面向的長期投入成果，持續樹立產業永續發展的重要標竿。

標普全球每年根據CSA（Corporate Sustainability Assessment）評比結果發布永續年鑑，表揚於各產業中展現永續競爭優勢的企業。2026年S&P Global從全球59個產業、9,200家大型企業中，選出848家企業列入標普全球永續年鑑會員，其中聯電榮登全球「半導體及半導體設備產業Top 1%」。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電多年來在提倡永續價值的路上努力不懈，將永續工作與營運深度結合，作為企業長期發展的重要基石。今年再次獲得標普全球的肯定，對聯電而言，不僅是對團隊長期努力的肯定，也激勵聯電持續以穩健的步伐往前邁進。展望未來，聯電將持續深化永續作為，在推動技術創新的同時，積極為全球氣候、社會與經濟的正向發展做出貢獻。

聯電持續深耕ESG三大面向。在環境永續方面，聯電持續推動減碳行動，截至2024年為止，在範疇一與範疇二已減量31%、範疇三減量23.7%，並於2025年通過科學基礎減碳目標倡議組織（SBTi）1.5°C淨零目標的審查，成為全球首家通過的半導體晶圓代工業者。同時，公司2025年成立循環經濟資源創生中心，並取得UL 2799廢棄物零填埋認證（Zero Waste to Landfill，ZWTL），透過系統化管理與資源回收機制，持續提升廢棄物再利用率，朝向零廢棄與循環經濟目標穩健邁進。

在社會面，聯電系統性推動多元人才培訓專案，積極推動數位轉型培訓課程，透過導入數位工具，協助同仁提升工作效率與專業能力；同時，聯電也提供優於法規的產假與陪產假、彈性上下班時間及育兒補貼，並與南科管理局攜手增設非營利幼兒園，讓同仁能安心兼顧工作與家庭，積極打造溫暖、友善的職場環境。

在公司治理方面，聯電持續強化董事會運作與治理機制，將非執行董事兼任其他公司董事或監察人之家數上限降至四家，有助於確保董事投入足夠時間與專業，強化董事會獨立性與監督功能；此外，公司個別揭露董事長、總經理及董事酬金資訊，進一步強化薪酬透明度與利害關係人溝通，展現與國際治理趨勢接軌的決心。

聯電在ESG方面的長期投入，亦於多項國際評比中獲得肯定，包括榮獲MSCI ESG 評比AA級、納入臺灣永續指數成分股，並取得ISS ESG企業評比最佳Prime等級。展望未來，聯電將持續發揮產業影響力，為所有利害關係人創造最大價值，共同邁向更美好的未來。

