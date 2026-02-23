AI布局有成 精誠資訊獲選為傑出服務商　

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

精誠資訊（6214）與子公司精誠軟體服務於《CIO雜誌》主辦的《2026 Elite Vendor台灣企業最信賴的科技夥伴名單》年度調查中，在多個關鍵資訊服務與數位轉型相關類別中，獲得超過6百位中大型企業資訊主管（CIO）票選認可，展現精誠集團於企業資訊服務與數位轉型領域的綜合實力。

其中，在「AI平台與運籌」類別，集團旗下企業AI核心平台SYSTEX EAP（Enterprise AI Platform）與其他國際品牌同時入選，顯示精誠在AI落地應用的領先獲得企業肯定。

精誠資訊AI智能科技事業部副總林宗瀛，同時也主導集團內推動AI解決方案協作任務，他表示，SYSTEX EAP是精誠集團在AI布局的核心服務之一。EAP以「企業AI智慧中樞」為定位，回應企業在導入生成式AI過程中，對資料整合、應用管理與治理能力的實際需求，協助其在既有系統架構上，逐步建構涵蓋生成式AI、RAG與AI Agent的應用環境，並支援雲地混合架構、資安控管與資料治理機制，讓AI能穩定融入企業營運流程。2025年精誠資訊執行了多項PoC（Prove of Concept）計畫，感受到企業對於導入AI服務的急迫需求。

林宗瀛表示，隨著企業對AI投資持續升溫，真正的關鍵已不在於單一模型或工具，而在於能否有效整合既有系統、資料來源與多元平台，讓AI成為可管理、可治理且可持續擴展的核心能力。

SYSTEX EAP正是在此脈絡下發展而成，協助企業降低導入門檻，並將AI應用落實至實際營運場景。SYSTEX EAP與其他國際品牌如Open AI、NVIDIA以及Anthropic等國際品牌同時入選，獲得企業資訊主管的肯定，反映出企業在選擇AI平台時，愈加重視實際落地能力與長期營運價值。

