影像與戰略並進！「造山者」作者赴新加坡談創作 駐星代表：晶片外交

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」製片人蔣顯斌造訪新加坡，出席台大校友會成立大會。駐新加坡代表童振源表示，他所撰寫的新書「Taiwan at the Core」與「造山者」為「晶片外交」注入雙重動能；在全球科技與地緣政治交會下，維持台海和平穩定、強化供應鏈韌性、讓創新持續發生，是台灣對國際社會的承諾。

童振源今天告訴中央社，在地緣政治與科技競逐交織的時代，晶片已成為各國角力的戰略高地。他昨天應邀出席新加坡台灣大學校友會成立大會，分享新書「Taiwan at the Core: Strategic Partner in the GlobalSemiconductor Landscape and Realignment」，同場，台灣半導體發展史紀錄片「造山者」製片蔣顯斌亦講述創作歷程。一本書與一部影片，在南洋交會，為「晶片外交」注入雙重動能。

童振源表示，Taiwan at the Core的核心論點十分清晰，台灣位居全球半導體產業鏈的關鍵樞紐。這個「核心」並非孤立的中心，而是串聯各方、維繫體系穩定運作的關鍵節點，是高度專業分工架構中最具信任基礎的一環；更值得關注的是全球布局的節奏與結構。

台積電的國際擴張始終以台灣為核心，最先進製程、核心研發與最大規模產能仍集中於本土。即便對美投資持續推進，經濟部預估2030年台積電約85%產能仍在台灣，至2036年亦約有80%留在本土。此一架構，一方面回應國際社會對供應鏈韌性的高度關注，另一方面也確保關鍵技術、研發動能與人才生態系持續深耕台灣。

他指出，「造山者」以影像回望台灣半導體產業半世紀的艱辛與榮光。目前影片已在海外安排至少20場放映，足跡遍及北美與歐洲，讓更多國際觀眾理解台灣科技發展的歷程與精神。今年亦將於新加坡放映，駐星代表處將協助推廣，讓新加坡社會更深入認識台灣半導體崛起背後的人文故事。

童振源表示，書與電影形成自然互補。前者以數據、政策與世界對話，後者以影像與情感觸動人心。在全球科技與地緣政治交會的當下，維持台海和平穩定、強化供應鏈韌性、讓創新持續發生，是台灣對國際社會的承諾。當晶片成為全球經濟的神經元，台灣願意成為穩定而可靠的中樞；而造山的工程，也將持續邁向新的高峰。