台灣光罩：中階產品接單穩定 先進封裝下半年添動能

2025上半年空屋率創15年新高、5年內新屋空屋率卻減少 有何影響？

中央社／ 新竹23日電
台灣光罩總經理陳立惇。圖／聯合報系資料照片
台灣光罩今天表示，中階光罩產品順利完成客戶驗證，接單穩定，先進封裝訂單能見度高，預計下半年開始貢獻營收，為營運注入成長新動能。

台灣光罩指出，光聚晶電入主後，資源集中關鍵製程技術，光罩本業占總營收約6成。其中，中階光罩產品順利完成客戶驗證，接單穩定，將逐步放量。

至於先進封裝領域，台灣光罩表示，已導入核心生產設備，擴充大尺寸光罩產能，訂單能見度高，預計下半年開始貢獻營收。

台灣光罩指出，旗下轉投資營運也逐步好轉，數可科技去年底獲得客戶認證。昱嘉近3個月籌得新台幣1.93億元資金，導入新設備強化製程穩定性與良率，布局高毛利矽水膠與彩片市場，同時發展自有品牌。

光罩 營收 新台幣 科技 晶電

