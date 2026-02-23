台灣光罩：中階產品接單穩定 先進封裝下半年添動能
台灣光罩今天表示，中階光罩產品順利完成客戶驗證，接單穩定，先進封裝訂單能見度高，預計下半年開始貢獻營收，為營運注入成長新動能。
台灣光罩指出，光聚晶電入主後，資源集中關鍵製程技術，光罩本業占總營收約6成。其中，中階光罩產品順利完成客戶驗證，接單穩定，將逐步放量。
至於先進封裝領域，台灣光罩表示，已導入核心生產設備，擴充大尺寸光罩產能，訂單能見度高，預計下半年開始貢獻營收。
台灣光罩指出，旗下轉投資營運也逐步好轉，數可科技去年底獲得客戶認證。昱嘉近3個月籌得新台幣1.93億元資金，導入新設備強化製程穩定性與良率，布局高毛利矽水膠與彩片市場，同時發展自有品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。