三月瘋棒球！中華電信推行動、寬頻優惠再抽限量TEAM TAIWAN棒球周邊

迎接三月棒球熱，中華電信（2412）表示，與您一起燃燒野球魂，即日起申辦行動精采5G月繳999元且租期24個月以上、或申辦HiNet光世代「光速應援」活動「速在必行」、「速在有禮」及「MOD家速」等指定方案，並至中華電信網路門市完成抽獎資訊登錄，就有機會獲得2026 TEAM TAIWAN球員版短帽TEE及棒球帽等限量棒球周邊，全台集氣，一起為中華隊選手加油！

針對年後有換機需求的客戶，中華電信指出，申辦精采5G月繳1,399元以上，包括SAMSUNG Galaxy A56與搭載Gemini AI的Google Pixel 10等熱門機型，搭配指定方案即可0元入手；搭配指定機型享「精采樂加購」優惠三選一，包括YouTube Premium每月最低19元起，Hami Video影劇館+、行動裝置保險每月最低38元起，全面滿足客戶娛樂與手機保障需求。此外，申辦精采5G贈點方案指定資費最高可享Hami Point 10,000點；持點數於Hami Point點數商城兌換商品，就有機會再抽Hami Point 16,888點及7-ELEVEN虛擬商品卡500元。

此外，中華電信指出，現申辦HiNet光世代「速在必行」方案，雙向1G家用型享優惠價每月只要1,299元、500M每月1,099元及300M每月999元，並享0元租用Wi-Fi全屋通；新申請或升速「速在必行」300M以上指定方案，再享包括YouTube Premium個人方案前4個月0元、Hami Video影劇館+首年0元加贈Hami Point 300點、Netflix高級版首年優惠價每月359元、防駭守門員首年0元加贈Hami Point 600點等樂享影音好禮多選一。

中華電信指出，加值服務同步推出「Google One+防駭守門員行動版雙享包」、「YouTube Premium」等指定年約方案優惠，加碼抽紅包且人人有獎，最高可獲得Hami Point 688點或行動上網流量券68GB。Hami Video另包裝電視運動館年約優惠方案，月租129元即可暢看2026國內外精采體育賽事，包括備受矚目的WBC棒球經典賽、NBA美國職籃、MLB美國職棒與HBL高中籃球聯賽等，無論透過手機、平板或電視都能享受高畫質、低延遲的觀賽體驗。中華電信以「海地星空」綿密網路品質優勢，結合加值服務及MOD、Hami Video等豐富影視內容，提供客戶輕鬆享受數位優質生活。