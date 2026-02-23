快訊

美律連續二年獲選S&P Global永續年鑑 展現ESG卓越表現

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
美律總部外觀。圖片提供／美律
電聲元件大廠美律（2439）宣布連續第二年獲選標普全球（S&P Global）2026年永續年鑑（Sustainability Yearbook 2026），成為全球影音感知產業永續領航者。此項殊榮彰顯美律在環境、社會與公司治理（ESG）領域的卓越表現，已獲得全球最高規格評鑑機構的肯定。

據悉，標普全球永續年鑑的權威性，源於其嚴苛的企業永續評估（CSA）體系。該評比不僅涵蓋超過 9,200家全球大型企業，更僅篩選出各產業中得分排名前15%的佼佼者進入年鑑。標普特別強調企業的永續作為必須能轉化為長期的財務韌性與競爭力，該結果已成為全球資產管理機構最重要的非財務績效參考指標。

美律能蟬聯獲選，彰顯其永續治理架構已從單純的法規遵循，轉化為與國際資本市場對接的戰略優勢。

總裁黃朝豊表示，公司持續落實國際最高標準，共同定義產業永續新標竿。美律除陸續獲得EcoVadis全球供應鏈評鑑銀級、TCSA 台灣企業永續獎金獎，並在台灣上市公司治理評鑑中名列前20%殊榮外，更在2025年CDP氣候變遷評比中榮獲A級評分，證明美律在氣候策略上不僅具前瞻性目標，更擁有紮實執行力與顯著成效。

在外部倡議上，美律展現強大決心，主動將RE100達成目標由2050年大幅提前至2030年達成，並通過科學基礎減量目標（SBTi）審核，接軌國際減碳路徑。在內部落實上，美律雙管齊下：首先，透過能源轉型，顯著提升再生能源使用比例；其次，深耕循環經濟，全面導入循環設計與數位化管理。2025年更首度取得UL 2799廢棄物零掩埋「金級認證」，展現極致的資源管理實力，以具體行動引領產業綠色轉型。

黃朝豊表示，「與國際接軌使公司能精準預見產業變革，而創新則是美律實踐永續承諾的核心驅動力。我們致力於提供高價值的綠色方案，成為客戶在淨零路徑上最值得信賴的戰略夥伴，共同定義影音感知產業的永續新標竿」。

