聯電蟬聯S&P Global永續年鑑半導體 Top 1% CSA 連兩年奪產業第一

晶圓代工廠聯電（2303）23日表示，標普全球（S&P Global）公布《2026年標普全球永續年鑑》結果，聯電持續入選為全球半導體產業Top 1%，並在企業永續評比（CSA）得分中，連續兩年獲評為全球半導體產業第一名，展現公司在環境、社會與公司治理（ESG）上的長期投入。

標普全球指出，2026年永續年鑑係依CSA評比結果進行遴選，從全球59個產業、9,200家大型企業中，選出848家企業列入年鑑會員；聯電在「半導體及半導體設備」類別中名列Top 1%。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電多年來將永續工作與營運深度結合，作為企業長期發展的重要基石；此次再度獲得肯定，除是對團隊努力的認可，也將持續深化永續作為，在推動技術創新的同時，為全球氣候、社會與經濟的正向發展貢獻。

在環境面，聯電表示，截至2024年範疇一與範疇二減量31%、範疇三減量23.7%，並於2025年通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）1.5°C淨零目標審查，成為全球首家通過的半導體晶圓代工業者；同年成立循環經濟資源創生中心，並取得UL 2799廢棄物零填埋認證（ZWTL），以提升廢棄物再利用率、朝零廢棄與循環經濟邁進。

在社會面，聯電指出，持續推動多元人才培訓與數位轉型課程，並提供優於法規的產假與陪產假、彈性上下班與育兒補貼，同時與南科管理局合作增設非營利幼兒園，打造更友善的職場支持。

在公司治理面，聯電表示，持續強化董事會運作，將非執行董事兼任其他公司董事或監察人之家數上限降至四家，以提升投入度與獨立性；並個別揭露董事長、總經理及董事酬金資訊，強化薪酬透明與利害關係人溝通。

聯電也補充，公司ESG表現已獲多項國際評比肯定，包括MSCI ESG評比AA級、納入臺灣永續指數成分股，以及取得ISS ESG企業評比最佳Prime等級，未來將持續發揮產業影響力，為利害關係人創造更大價值。