看美國新關稅政策影響 宏碁陳俊聖：已鈍化，但仍要密切觀察

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團23日舉行新春團拜，左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
宏碁集團23日舉行新春團拜，左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

美國總統川普近期宣布將把全球關稅提高至15%，對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖23日指出，其實關稅影響已經「鈍化」，但仍要繼續觀察，因為它一天一個變，每天都會有新的變化，但最重要的是公司自身及供應鏈要有韌性。

針對美國政府關稅新情況，陳俊聖表示，要繼續觀察，因為它一天一個變，每天都會有新的變化，那我們就是密切觀察。

陳俊聖指出，最重要的是我們公司有韌性，第二則是我們供應鏈要有韌性，所以當有任何改變的時候，我們都有因應的方式。

陳俊聖強調，其實關稅影響已經鈍化。因為現在三次宣布，第一個宣布關稅違法，第二個宣布變成 10%，第三個宣布變成 15%，所以三天之內已經有三個宣布。

他說，那這三個宣布下來以後，我們再看看我們的供應鏈有什麼變化？其實沒有什麼變化，供應鏈還是原來供應鏈。就是我們輸往美國的產品，仍然是從越南、泰國等地出口，這個目前沒有變化。

此外，針對記憶體、CPU缺料情況，陳俊聖表示，到今年年中（旬）一定會缺，那下半年就不一定。原因是現在缺成這個樣子，做 Memory公司利潤很高，在此情況下，就有很高的吸引力讓他們儘快地增加產能。

陳俊聖指出，所以看得到說，不管是海力士、三星，尤其是美光都在大量地加快增加他們的產能。我想年初的時候看到力積電（6770）跟美光之間合作的關係，很快就會有兩個新的12吋廠進來開始生產DRAM。「所以我們現在看到它緊張的程度發生Gap，最終會慢慢地縮小。」

另，針對記憶體採購中國大陸廠商ㄧ事，陳俊聖持開放態度，他指出，實際上我們在溝通的過程當中發現，大陸的 Memory 跟 Storage 公司其實他們優先供應大陸公司，所以我們要買也不太容易，不見得說我們要買就買得到。

