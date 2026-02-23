凌通人機介面晶片拚出貨韓家電廠 今年成長動能

快訊

中央社／ 新竹23日電

微控制器（MCU）廠凌通積極拓展人機介面（HMI）系統單晶片（SoC）應用市場，目前已量產出貨中國家電品牌廠，今年可望出貨韓國家電品牌廠，將是驅動今年營運成長主要動力。

凌通表示，人機介面系統單晶片整合語音及手勢操控等功能，目前主打抽油煙機、咖啡機及飲水機等家電市場，已出貨中國家電品牌廠，預計今年可望出貨韓國家電品牌廠。

順應人工智慧（AI）發展趨勢，凌通指出，玩具MCU等產品線陸續導入AI功能，有助產品平均銷售單價提升，也是驅動今年營運成長動力。凌通1月營收新台幣1.55億元，月增4.5%，年增29.21%。

隨著中國MCU廠調漲產品價格，台灣MCU廠跟進調漲產品售價，凌通表示，因應記憶體價格高漲，成本升高，今年初調漲部分產品售價。

