宏碁陳俊聖：PC 產業今年受到多重逆風 但目前出現急單現象

宏碁（2353）23日舉行新春團拜，展望今年景氣，宏碁董事長陳俊聖坦言，今年PC產業受到多重的逆風，記憶體、CPU缺貨漲價都已發生，不過，現在有碰到一個情況就是，本來就要買PC的人，他現在是急著要買，因為晚點買會比較貴，因為PC漲價，「所以現在我們有急單，這是現在看到的現象。」

宏碁集團高層今年照例於創辦人施振榮家中舉行新春開工團拜。

針對PC產業狀況，陳俊聖坦言，今年PC產業受到多重的逆風，記憶體、CPU缺貨漲價都已發生，這勢必將影響到PC品牌廠售價，其次則是影響市場的需求，因為供需跟售價有關，「售價漲了，這個需求量就會掉。」

陳俊聖指出，但是整體的金額，因為它是平均售價（ASP）乘上出貨量，雖然出貨量可能會降一點，但ASP會上去，所以我們整體來看的話，今年應該還是一個成長的年。

針對今年PC成長動能，陳俊聖指出，AI PC、Edge Computing這個一定個發展的方向。那另外一個，我們現在有碰到一個情況就是，本來就要買PC的人，他現在是急著要買。

陳俊聖分析，主要是因為晚點買會比較貴。因為漲價，「所以現在我們有急單，這是現在看到的現象。」從今年1月份就可以看到，1月年比成長將近四成，這個明顯看到是因有急單進來，因為越晚買越貴。

針對急單現象，陳俊聖表示，我想急單現象會維持一段時間，因為伴隨著CPU跟記憶體的漲價，那它越漲越多，這個訂單就一直往前拉，會有這個現象。