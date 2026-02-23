標普全球2026年永續年鑑名單揭曉 穩懋等79家台廠獲選

標普全球（S&P Global）於2月18日公布「2026年標普全球永續年鑑」入選名單，共有臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、南寶（4766）、藥華藥（6446）、橘子（6180）等79家台灣企業獲此殊榮，較2025年增加九家，占全球入選848家約9.3%，顯示台灣資本市場永續概念持續進步。

寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基23日指出，「標普全球永續年鑑」的入選，不只是分數表現，更代表企業已建立可被國際機構投資人理解與檢視的永續治理架構。

李鴻基說，在全球資本市場愈來愈重視治理韌性、供應鏈責任與資訊透明度的趨勢下，持續參與CSA（企業永續評比，Corporate Sustainability Assessment）等國際ESG評比，並以一致方法揭露績效，有助於提升企業的可比性與信任度，進而強化與國際機構投資人的溝通效率與長期競爭力。

標普全球係以CSA的評比結果為基礎，從同一產業的受評企業中遴選永續表現突出的公司納入永續年鑑，今年評選範圍涵蓋全球59個產業、逾9,200家企業，最終僅有848家獲選為永續年鑑成員，而台灣入選企業為79家、較去年增加九家，占全球入選比重9.3%。

此外，標普全球亦依企業在其所屬產業中的相對表現，進一步評定為Top 1%、Top 5%、Top 10%，以彰顯各產業領域中表現最突出的企業。今年台灣獲評為Top 1%的企業共有14家，較2025年增加三家，顯示台灣標竿企業在永續管理成熟度與整體表現上持續提升。

從台灣入選企業的產業分布來看，入選家數最多的產業為銀行業及半導體與半導體設備業，兩者各有12家企業入選，其中銀行業入選企業包括：玉山金（2884）、兆豐金（2886）、台新新光金（2887）、華南金（2880）等；半導體與半導體設備業入選企業則包括：台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）、世界先進（5347）、穩懋等。

其次為電子、設備與零組件產業，共有10家企業入選，包括：元太（8069）、臻鼎、友達（2409）、台達電（2308）等；另在電腦、周邊與辦公室電子設備產業則有九家企業入選，包括：光寶科（2301）、佳世達（2352）、緯創（3231）。

整體而言，金融業與半導體及其供應鏈仍是台灣永續競爭力的關鍵支柱。

李鴻基指出，除上述產業外，化學、生技及互動媒體與娛樂領域亦有代表性企業入選，包括：南寶、藥華藥、橘子等，顯示台灣企業的永續競爭力正持續擴展至更多元產業。