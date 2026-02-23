不只 PC！宏碁集團重新定義核心事業 鎖定四大新成長領域

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團23日舉行新春團拜，左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
宏碁集團23日舉行新春團拜，左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）23日舉行新春團拜，隨著集團今年邁入50周年，宏碁董事長陳俊聖指出，面對未來，宏碁要重新定義核心事業，從過去僅限於PC跟顯示器，到如今包含子公司「老虎隊」都是核心事業，而新事業部分則專注四大領域，包含工業電腦、醫療、能源及家電事業務。

宏碁集團今年照例於創辦人施振榮家中舉行新春開工團拜。陳俊聖表示，這50年過去發生的事情非常多，那我們當然也會回顧一下，但重要的是往前看，未來公司的規劃等，而宏碁現在要重新定義自身的核心事業。

陳俊聖表示，宏碁原來的核心事業是我們的PC跟顯示器，那現在重新定義，包含子公司「老虎隊」現在都是核心事業，而宏碁的新事業，則是我們其實還不太會做的東西，未來成長性較大的部分。

陳俊聖分析，新事業包含四大領域，第一、工業電腦，宏碁過去較專注消費市場，在工業領域發力較少，所以未來在工業電腦上會投入更多；其次，則是醫療部分，宏碁智醫（6857）已經開了一個好的先例。

他說，第三、能源，因為不管人工智慧、人工智慧的資料中心，或者是台灣要發展半導體，這個部分一定會牽涉到電力的需求，而宏碁不管在光電或在儲能部分都已經有相當大的投入；最後則是家電領域。

陳俊聖強調，長期來看，我們希望公司「昌盛繁茂」，核心事業昌盛，新事業要能夠非常繁茂。宏碁集團目前已經有17間公開發行的公司，未來還會有更多。

