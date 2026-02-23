不只 PC！宏碁集團重新定義核心事業 鎖定四大新成長領域
宏碁（2353）23日舉行新春團拜，隨著集團今年邁入50周年，宏碁董事長陳俊聖指出，面對未來，宏碁要重新定義核心事業，從過去僅限於PC跟顯示器，到如今包含子公司「老虎隊」都是核心事業，而新事業部分則專注四大領域，包含工業電腦、醫療、能源及家電事業務。
宏碁集團今年照例於創辦人施振榮家中舉行新春開工團拜。陳俊聖表示，這50年過去發生的事情非常多，那我們當然也會回顧一下，但重要的是往前看，未來公司的規劃等，而宏碁現在要重新定義自身的核心事業。
陳俊聖表示，宏碁原來的核心事業是我們的PC跟顯示器，那現在重新定義，包含子公司「老虎隊」現在都是核心事業，而宏碁的新事業，則是我們其實還不太會做的東西，未來成長性較大的部分。
陳俊聖分析，新事業包含四大領域，第一、工業電腦，宏碁過去較專注消費市場，在工業領域發力較少，所以未來在工業電腦上會投入更多；其次，則是醫療部分，宏碁智醫（6857）已經開了一個好的先例。
他說，第三、能源，因為不管人工智慧、人工智慧的資料中心，或者是台灣要發展半導體，這個部分一定會牽涉到電力的需求，而宏碁不管在光電或在儲能部分都已經有相當大的投入；最後則是家電領域。
陳俊聖強調，長期來看，我們希望公司「昌盛繁茂」，核心事業昌盛，新事業要能夠非常繁茂。宏碁集團目前已經有17間公開發行的公司，未來還會有更多。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。