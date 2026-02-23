標普最新永續年鑑名單揭曉 臻鼎、穩懋等79家台企上榜

標普全球（S&P Global）18日公布「2026年標普全球永續年鑑」入選名單，今年共有臻鼎、穩懋、南寶、藥華藥、橘子等79家台灣企業上榜，較2025年增加9家，占全球入選848家的9.3%。

從台灣入選企業的產業分布來看，入選家數最多的產業為銀行業及半導體與半導體設備業，兩者各有12家企業入選，其中銀行業入選企業包括：玉山金、兆豐金、台新新光金、華南金等；半導體與半導體設備業入選企業則包括：聯電、日月光、世界先進、穩懋、台積電等。

其次為電子、設備與零組件產業，共有10家企業入選，包括：元太、臻鼎、友達、台達電等；另在電腦、周邊與辦公室電子設備產業則有9家企業入選，包括：光寶科、佳世達、緯創。

整體而言，金融業與半導體及其供應鏈仍是台灣永續競爭力的關鍵支柱。寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基指出，除上述產業外，化學、生技及互動媒體與娛樂領域亦有代表性企業入選，包括：南寶、藥華藥、橘子等，顯示台灣企業的永續競爭力正持續擴展至更多元產業。

李鴻基指出，「標普全球永續年鑑」的入選，不只是分數表現，更代表企業已建立可被國際機構投資人理解與檢視的永續治理架構。在全球資本市場愈來愈重視治理韌性、供應鏈責任與資訊透明度的趨勢下，持續參與CSA（企業永續評比)等國際ESG評比，並以一致方法揭露績效，有助於提升企業的可比性與信任度，進而強化與國際機構投資人的溝通效率與長期競爭力。

此外，標普全球亦依企業在其所屬產業中的相對表現，進一步評定為Top 1%、Top 5%、Top 10%，以彰顯各產業領域中表現最突出的企業，今年台灣獲評為Top 1%的企業共有14家，較2025年增加3家，顯示台灣標竿企業在永續管理成熟度與整體表現上持續提升。