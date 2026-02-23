達爾看好歐洲車用復甦、AI伺服器動能續強

全球類比與分離式元件大廠達爾科技（Diodes）總裁暨執行長虞凱行透露，全球車用半導體元件已回到正常準。他說，過去兩年歐洲市場成長動能疲弱，主因在於代理商、客戶端及終端車廠庫存同步偏高，形成連鎖壓力。不過隨著庫存逐步去化，目前通路與客戶端開始重新建立庫存水準，加上終端銷售回升，歐洲市場今年可望成為成長速度最快的區域。

虞凱行指出，歐洲復甦以汽車應用為主，其次為北美市場；亞洲則呈現不同結構，主要成長動能來自電腦與運算（Compute）領域，其中AI相關應用扮演關鍵角色。隨著AI伺服器需求擴大，相關零組件與周邊應用同步受惠。

目前以產品分類來看，Compute約占整體營收26%，其中多數為伺服器應用。雖然難以精準區分AI 伺服器（Server）與一般Server，但虞凱行指出，AI Server相關應用能見度相對明確，尤其包含記憶體模組、SSD、電源供應與周邊零組件等產品線，訂單透明度高。

相較之下，車用市場的能見度更為清晰。虞凱行強調，車用產品多採兩至三年合約綁定模式，訂單可預測性高，有助於營收穩定成長。因此展望2026年起，車用與AI伺服器相關應用將成為兩大最具確定性的成長引擎。至於工業控制（公控）領域，客戶分布較為分散，規模不一，成長節奏相對平穩。

在與子公司德微合作方面，虞凱行表示，雙方於AI相關應用已有具體分工，主要集中於制動控制與功率相關產品。部分應用延伸至雲端運算架構，但實際品項涵蓋範圍廣泛，並非單一產品線。

至於今年對德微的下單規模，他坦言將視市場需求而定，整體量能較去年成長，但幅度仍取決於市場實際拉貨情況。虞凱行強調，達爾雖持有德微約五成股權，但仍以市場機制運作，德微必須持續強化自身研發能力、技術水準、品質管理與成本控制，才能在競爭中維持優勢。

雙方目前在技術移轉、品質管理與成本優化方面合作緊密。不過從整體營收結構來看，德微占戴爾比重並不算高；相對而言，來自戴爾的訂單對德微的重要性則較為顯著。虞凱行強調，德微未來發展不應僅依賴單一大客戶，而應多元拓展市場，分散營運風險，建立更具韌性的商業模式。