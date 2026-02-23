達爾迎關鍵成長期 2028年挑戰營收20億美元、EPS 4元

全球類比與分離式元件大廠達爾科技（Diodes）迎來關鍵成長期。 總裁暨執行長虞凱行年前受訪時表示，2025年是公司營運的重要關鍵轉折年「pattern year」，不論營收或獲利結構，都自此出現明顯轉折。他強調，回顧2022年至2024年，市場景氣下滑、毛利率承壓，但達爾並未因景氣循環停滯腳步，反而持續投入新產品開發與市場布局，為未來兩到三年成長奠定基礎。

他強調，儘管整體市場自2023、2024年走弱，但達爾積極聚焦汽車電子、工業控制及AI伺服器相關應用，擴大設計導入（design-in）與產品內容（content expansion），強化高階產品比重。這些努力已自去年底開始發酵，今年營運動能明顯回升，無論營收或毛利率都將優於2024年同期，呈現雙位數成長。

他並提出公司在長期目標，重申達成10億美元毛利（gross profit）的承諾不變，並提出三年中期目標：營收將自今年預估的16億美元成長至20億美元，毛利率由目前約31%至31.5%，提升至35%以上；每股純益（EPS）則從目前1元多，2028年挑戰達到4元水準。虞凱行強調，若要達成上述目標，未來新增營收的毛利率必須達40%至45%。

為此，虞凱行說，達爾的策略，將持續優化產品組合，降低低毛利、低技術門檻的產品比重，加碼高技術、高附加價值領域。研發預算將「double down」加倍投入，透過技術領先拉開與低成本競爭者的距離。

虞凱行是在出席德微年終尾牙時，揭露達爾全新戰略及營收和獲利挑戰目標。

此外，達爾與全球汽車、工控及3C等一線（Tier1）客戶關係緊密，能在客戶架構規畫階段即參與產品設計，提前布局三至五年後的應用需求，這也是國內多數競爭者較難切入的領域。

在製造端，公司推動「Diodes 2.0」計畫，強化智慧工廠與AI導入，優化既有基礎設施與成本結構，提升營運效率，使營收成長同時帶動成本結構改善，進一步擴大利潤空間。

子公司德微則扮演關鍵角色，負責部分封測與晶圓代工業務，並投入高階封裝技術研發，特別是在汽車電子領域建立競爭優勢。未來雙方將深化合作，強化垂直整合能力，在IDM趨勢下與國內外廠商競逐市場。