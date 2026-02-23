美國台積寶寶誕生逾300名 台灣社群隨產業布局擴大

台積電赴亞利桑那州設廠，帶動台灣人才進駐，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，當地已誕生逾300名「台積寶寶」，台灣社群也隨產業布局而逐步擴大。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天舉行新春團拜，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州州眾議員方樹強（Mike Fong）等多名民選官員出席。處長紀欽耀向中央社記者表示，台積電赴美設廠以來，台美雙邊貿易合作更加緊密。

駐洛杉磯辦事處不僅服務南加州40萬僑胞，亞利桑那州也是重要轄區，尤其台積電落腳鳳凰城以來，業務量明顯增加。

紀欽耀舉例，台積電外派工程師與家屬到美國之後，首要需求就是辦理駕照。台灣與亞利桑那州有駕照互換協議，台灣駕照必須到辦事處驗證之後，才能向當地監理機關申請亞利桑那州的駕照。

他指出，已有超過300名「台積寶寶」在美國出生，他們也都需要到辦事處驗證出生證明、辦理台灣護照，「我們希望提供台積電人員與眷屬最堅強的後盾，協助他們的生活更便利」。

紀欽耀指出，台積電計畫在美國投資1650億美元，這是美國有史以來規模最大的單一外國投資，也帶動上下游廠商進駐，可望逐漸形成產業聚落，朝向科技園區發展。

他表示，台美關係不斷有重大進展，政府也持續為國人與企業爭取最佳的發展機會；儘管關稅議題一度引發憂慮，但近日簽署「台美對等貿易協定」取得重要成果，使台灣對美經貿互動中保持優勢，在多國對美關係中具領先地位。