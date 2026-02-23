快訊

搖滾天團「月之海」鼓手癌逝 上月生日才許願「恢復健康」

東京晴空塔電梯急墜驚魂！20人受困近6小時獲救 一度評估「強行撬門」

今天開紅盤最好賺？達人曝歷史數據解密：多抱15天勝率飆80%、獲利翻倍

美國台積寶寶誕生逾300名 台灣社群隨產業布局擴大

中央社／ 洛杉磯22日專電
圖為台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。（中央社）
圖為台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。（中央社）

台積電亞利桑那州設廠，帶動台灣人才進駐，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，當地已誕生逾300名「台積寶寶」，台灣社群也隨產業布局而逐步擴大。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處今天舉行新春團拜，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州州眾議員方樹強（Mike Fong）等多名民選官員出席。處長紀欽耀向中央社記者表示，台積電赴美設廠以來，台美雙邊貿易合作更加緊密。

駐洛杉磯辦事處不僅服務南加州40萬僑胞，亞利桑那州也是重要轄區，尤其台積電落腳鳳凰城以來，業務量明顯增加。

紀欽耀舉例，台積電外派工程師與家屬到美國之後，首要需求就是辦理駕照。台灣與亞利桑那州有駕照互換協議，台灣駕照必須到辦事處驗證之後，才能向當地監理機關申請亞利桑那州的駕照。

他指出，已有超過300名「台積寶寶」在美國出生，他們也都需要到辦事處驗證出生證明、辦理台灣護照，「我們希望提供台積電人員與眷屬最堅強的後盾，協助他們的生活更便利」。

紀欽耀指出，台積電計畫在美國投資1650億美元，這是美國有史以來規模最大的單一外國投資，也帶動上下游廠商進駐，可望逐漸形成產業聚落，朝向科技園區發展。

他表示，台美關係不斷有重大進展，政府也持續為國人與企業爭取最佳的發展機會；儘管關稅議題一度引發憂慮，但近日簽署「台美對等貿易協定」取得重要成果，使台灣對美經貿互動中保持優勢，在多國對美關係中具領先地位。

亞利桑那州 台積電

延伸閱讀

川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

川普施壓伊朗 恐有反效果…使中東陷入新動盪

一周盤前股市解析／低軌衛星、PCB 可留意

相關新聞

美國台積寶寶誕生逾300名 台灣社群隨產業布局擴大

台積電赴亞利桑那州設廠，帶動台灣人才進駐，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，當地已誕生逾300名「台積寶寶」，台灣社群也隨...

台美日聯手 進擊AI記憶體…力積電扛試產與製造重任

AI催動記憶體商機大爆發，台股農曆年封關期間，國際記憶體族群全面噴漲，台美日也將合力打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣...

力積電 變身AI供應鏈整合者

台美日攜手打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣由力積電擔負試產與製造重任，透露力積電走出既有成熟製程代工廠定位，透過一連...

輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未...

輝達本周公布財報 營收估增67%

輝達預定25日美股盤後公布止於1月底的年度第4季（上季）財報，營收預料將年比激增67%，毛利率接近75%，但在美股「AI...

主權衛星熱 引爆兆元商機…燿華、昇達科等有望受惠

德國等歐盟大國領頭、中東阿曼，以及中國大陸、台灣、菲律賓、印尼、泰國等亞洲多國近期紛紛大動作投入主權衛星建置，引爆新一波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。