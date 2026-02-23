OpenAI切入實體AI市場 鴻海有望通吃大單

市場傳出，OpenAI將大舉切入實體AI市場，預計推出首款搭載鏡頭的AI音箱，並有意揮軍AI眼鏡、智慧檯燈等硬體產品，鴻海（2317）有望承接相關代工訂單。其中，AI音箱有望率先上市，最快2027年推出，售價可望落在200美元至300美元（約新台幣約6,300元至9,400元）。

知情人士指出，OpenAI正開發的AI音箱，其設計理念與目前市售的蘋果HomePod系列或其他產品截然不同，該音箱採用鏡頭，以更好獲取和理解周圍環境。

消息人士透露，OpenAI的音箱不僅可持續監聽附近對話，還能識別桌面或視野範圍內的物體。同時，鏡頭還支援類似蘋果FaceID的人臉識別功能，用戶可刷臉完成身分驗證，甚至購物支付等操作。OpenAI靠著ChatGPT，在生成式AI軟體領域取得領先地位，但執行長奧特曼從不掩飾其想跨入AI硬體產品的野心，目前OpenAI內部已有超過200名員工全職投入硬體研發。