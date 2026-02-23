輝達本周公布財報 營收估增67%

輝達預定25日美股盤後公布止於1月底的年度第4季（上季）財報，營收預料將年比激增67%，毛利率接近75%，但在美股「AI恐慌交易」未止之際，投資人緊盯輝達本季財測、新產品與產能規畫，以及對AI基建需求續航力與循環投資的看法，牽動全球AI股神經。

華爾街預估，輝達上季每股盈餘將年增72%至1.53美元，營收年增67%至657.1億美元，資料中心增長69%到600億美元左右。

市場將緊盯本季財測，預料本季營收將年增64%至723億美元，資料中心營收也將更上層樓。

投資人關注重點也包括執行長黃仁勳的談話，若他暗示，超大規模雲端服務業者的需求將持續成長、企業會擴大採用，及Blackwell的成長前景強勁，股價有望突破近來盤整的格局，但若語調較慎重，股價可能下跌。