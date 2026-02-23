主權衛星熱 引爆兆元商機…燿華、昇達科等有望受惠

德國等歐盟大國領頭、中東阿曼，以及中國大陸、台灣、菲律賓、印尼、泰國等亞洲多國近期紛紛大動作投入主權衛星建置，引爆新一波兆元商機，助攻華通（2313）、燿華（2367）、昇達科（3491）、事欣科（4916）、鐳洋等台灣衛星關鍵元件供應商再衝一波。

業界指出，地緣政治變動之下，「主權」議題成為全球關注焦點，不僅主權AI正熱，為確保通訊、數據與情報穩定傳輸，德國、阿曼、中國大陸、菲律賓、台灣、印尼、泰國等國家都積極投入主權衛星建置，確保在地緣政治緊張局勢蔓延下，通訊等國家安全無虞。

業界分析，主權衛星戰略意義包含，關鍵時刻（例如戰時或者重大災害）通訊不受外國掣肘，確保定位授時的自主權，提升太空主權及外交籌碼，同時也培育高科技產業鏈。

舉例來說，俄烏戰爭期間，通訊是戰略一大關鍵，SpaceX的星鏈計畫（Starlink）是烏克蘭最關鍵的通訊基礎設施之一，但一度因為諸多原因導致服務受限甚至中斷，這讓各國開始思考關鍵時刻，「通訊」不一定掌握在自己手中，加上海纜斷線頻傳，「衛星」不再只是商業使用，而是國家戰略的關鍵考量。

德國為此大手筆投入主權衛星建置。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）已公開宣示：「衛星網路是支撐我們日常生活的幕後推手，我們都依賴通過軌道傳輸的數據。」為此，德國預計2030年前在衛星等太空項目投資350億歐元（約新台幣1.27兆元）。

歐盟並端出打造主權衛星的「IRIS太空計畫」，規劃打造264顆低軌衛星及18顆中軌衛星，預計投入10億歐元（逾新台幣371億元），預計2027年啟用。

位於中東的阿曼也不遑多讓，由該國能源暨礦業巨頭MB集團發動，與美衛星新創Astranis達成總價九位數的網路衛星合作協議，藉此使阿曼獲得對其數位基礎設施的主權控制權，並助MB集團支持國家發展目標。

中國大陸方面，北京已規劃國網星座及千帆各自將打造1.3萬顆及1.5萬顆衛星，業界預期投入金額也高達數百億美元。

台灣由中華電信與Astranis合作，斥資近40億元，打造台灣首顆主權衛星，在天災或地緣政治等不可預測情況下，維持通訊穩定，預計2026年下半年提供服務。

東南亞也吹起主權衛星熱潮，印尼計劃發射19顆衛星；菲律賓與Astranis合作，打造衛星自主權；泰國則有地球觀測及遙測衛星計畫。