力積電 變身AI供應鏈整合者

台美日攜手打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣由力積電（6770）擔負試產與製造重任，透露力積電走出既有成熟製程代工廠定位，透過一連串海外技術授權與跨國記憶體合作，正由「單純產能提供者」，轉變成為「AI供應鏈整合者」。

力積電先前透過印度IP授權模式，切入當地半導體製造布局，隨後參與軟銀集團與英特爾的跨國AI記憶體開發計畫，顯示其發展策略正延伸至AI記憶體製造與系統整合。

力積電近年推動印度IP授權案，被視為台灣晶圓代工輸出技術與營運模式的重要指標。透過授權成熟製程與營運經驗，力積電可在不大幅增加資本支出下，參與海外半導體發展，強化其在全球供應鏈的策略角色，這種「輕資產模式」有助公司建立跨國合作網路，為後續AI相關應用鋪路。

另外，力積電出售銅鑼廠予美光後，雙方合作關係持續深化，不僅優化產能配置，也讓力積電與國際記憶體大廠建立更緊密的製造與技術連結。