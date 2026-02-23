輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未見」的全新晶片。

隨輝達將再推新的晶片架構，法人看好，有助台積電（2330）、日月光投控、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、台達電等AI概念股金馬年持續衝鋒。

外界推測，黃仁勳端出的新晶片架構，可能有兩個方向，首先是Rubin R100，預計採用3奈米製程並搭載HBM4高頻寬記憶體，將單一封裝的記憶體容量和頻寬推向新高，比競爭對手高出30%以上，支援高達48GB容量。

第二，可能是更新，即提前揭曉下一代費曼（Feynman）架構，或展示其技術原型。該架構革命性在於捨棄傳統電訊號傳輸，改用矽光子（Silicon Photonics）技術進行光學互連，以此連結機櫃間運算單元。這項創新預計將帶來十倍效率提升。

台灣AI指標廠均看旺後市。鴻海去年合併營收8兆998.1億元，首次突破8兆元，創新高，董事長劉揚偉預告，2026年絕對會比去年「好很多」，整體展望看起來不錯，目標全年業績飛越9兆元。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前也說，GB200系列持續出貨，GB300從去年9月起開始出貨，去年第4季GB300出貨量會超過GB200。因應客戶需求，持續擴大美國、泰國產能，美國去年以來持續加碼投資，泰國也還有很大空間可以考慮擴產。