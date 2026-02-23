快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未見」的全新晶片。 路透
輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未見」的全新晶片。 路透

輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未見」的全新晶片

隨輝達將再推新的晶片架構，法人看好，有助台積電（2330）、日月光投控、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、台達電等AI概念股金馬年持續衝鋒。

外界推測，黃仁勳端出的新晶片架構，可能有兩個方向，首先是Rubin R100，預計採用3奈米製程並搭載HBM4高頻寬記憶體，將單一封裝的記憶體容量和頻寬推向新高，比競爭對手高出30%以上，支援高達48GB容量。

第二，可能是更新，即提前揭曉下一代費曼（Feynman）架構，或展示其技術原型。該架構革命性在於捨棄傳統電訊號傳輸，改用矽光子（Silicon Photonics）技術進行光學互連，以此連結機櫃間運算單元。這項創新預計將帶來十倍效率提升。

台灣AI指標廠均看旺後市。鴻海去年合併營收8兆998.1億元，首次突破8兆元，創新高，董事長劉揚偉預告，2026年絕對會比去年「好很多」，整體展望看起來不錯，目標全年業績飛越9兆元。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前也說，GB200系列持續出貨，GB300從去年9月起開始出貨，去年第4季GB300出貨量會超過GB200。因應客戶需求，持續擴大美國、泰國產能，美國去年以來持續加碼投資，泰國也還有很大空間可以考慮擴產。

晶片 黃仁勳

延伸閱讀

連黃仁勳也愛吃！麻辣鍋、卜卜蜆、壽喜燒　全台新開「6間人氣鍋物」

美股反攻道瓊站5萬川普喊10萬翻倍？詹璇依：美股的強韌性存在

兆元宴之外 黃仁勳旋風訪台吃什麼？3家新增「仁來瘋」餐廳名單公開

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

相關新聞

全球元年…手機直連衛星 飛機上也能用

全球手機直連衛星時代，今年正式進入新紀元。未來全球通訊不再有死角，不管民眾是身處高山上、或大海中，附近就算沒有任何一座基...

MWC焦點…低軌衛星夯 SpaceX、亞馬遜領跑

低軌衛星發展多年，隨著全球衛星龍頭SpaceX將ＩＰＯ（首次公開發行）、亞馬遜ＬＥＯ積極部署帶動下，預料低軌衛星今年在市...

台美日聯手 進擊AI記憶體…力積電扛試產與製造重任

AI催動記憶體商機大爆發，台股農曆年封關期間，國際記憶體族群全面噴漲，台美日也將合力打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣...

主權衛星熱 引爆兆元商機…燿華、昇達科等有望受惠

德國等歐盟大國領頭、中東阿曼，以及中國大陸、台灣、菲律賓、印尼、泰國等亞洲多國近期紛紛大動作投入主權衛星建置，引爆新一波...

力積電 變身AI供應鏈整合者

台美日攜手打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣由力積電擔負試產與製造重任，透露力積電走出既有成熟製程代工廠定位，透過一連...

輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。