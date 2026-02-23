快訊

台美日聯手 進擊AI記憶體…力積電扛試產與製造重任

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力積電。聯合報系資料照

AI催動記憶體商機大爆發，台股農曆年封關期間，國際記憶體族群全面噴漲，台美日也將合力打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣由力積電（6770）扛起試產與製造重任，結合美國半導體巨頭英特爾，以及日本軟銀集團的技術能量，三強聯手重磅出擊。

這項跨國合作，有望讓台灣首次掌握AI關鍵記憶體話語權，打破三星、SK海力士、美光寡占局面。尤其全球AI供應鏈重組之際，力積電正由成熟製程代工，逐步升級為AI記憶體製造與整合的關鍵要角，進一步讓台灣登上AI記憶體大舞台。

AI訓練與推論需求持續攀升，導致記憶體頻寬與功耗成為算力擴張瓶頸，這次台美日聯手打造下世代AI與超級電腦記憶體開發計畫，目標開發全新「Z-Angle Memory」技術，鎖定AI與高速運算（HPC）應用，要在容量、功耗與傳輸效率突破現行高頻寬記憶體（HBM）限制，讓未來AI記憶體比現有HBM更強。

相關開發計畫分工明確，軟銀集團為此新設Saimemory公司，由Saimemory統籌設計與智財管理，結合英特爾在堆疊與記憶體架構的技術，並由力積電與日本新光電氣等廠商協助試產與製造，目標2027年前完成原型開發，並在2029年邁向商業化量產。

英特爾表示，傳統記憶體架構已難滿足AI系統需求，新的記憶體設計將透過多層堆疊與先進組裝方式提升效能，同時降低電力與成本，該方向反映產業趨勢正從單一記憶體元件競爭，轉向系統層級整合，記憶體與運算架構協同設計成為關鍵。

業界分析，AI記憶體被視為算力基礎設施的重要一環，這次台美日聯手進擊下世代AI記憶體，由軟銀集團整合設計與投資資源，英特爾提供架構與技術支援，並導入台灣製造能力，藉跨國協作，有助於建立HBM之外的新記憶體路線，降低對既有供應體系依賴。

川普關稅被判違法／川普：多數貿易協議仍有效 再度點名台灣偷走晶片產業

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

英特爾：華為只落後美企短短一步 將迎頭趕上

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

全球元年…手機直連衛星 飛機上也能用

全球手機直連衛星時代，今年正式進入新紀元。未來全球通訊不再有死角，不管民眾是身處高山上、或大海中，附近就算沒有任何一座基...

MWC焦點…低軌衛星夯 SpaceX、亞馬遜領跑

低軌衛星發展多年，隨著全球衛星龍頭SpaceX將ＩＰＯ（首次公開發行）、亞馬遜ＬＥＯ積極部署帶動下，預料低軌衛星今年在市...

主權衛星熱 引爆兆元商機…燿華、昇達科等有望受惠

德國等歐盟大國領頭、中東阿曼，以及中國大陸、台灣、菲律賓、印尼、泰國等亞洲多國近期紛紛大動作投入主權衛星建置，引爆新一波...

力積電 變身AI供應鏈整合者

台美日攜手打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣由力積電擔負試產與製造重任，透露力積電走出既有成熟製程代工廠定位，透過一連...

輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未...

