主權衛星商機崛起 華通搭上熱潮成大贏家

經濟日報／ 本報綜合報導

主權衛星商機崛起，最受關注的焦點之一，是打造主權衛星的國家多半找美國新創公司Astranis合作，台廠中，華通（2313）、昇達科（3491）、鐳洋等不僅陸續打入SpaceX、OneWeb等國際衛星大廠供應鏈，在這波各國眾星拱月力捧Astranis打造主權衛星下，相關台廠也各擁利基，老牌PCB廠華通堪稱最大贏家。

華通是全球最大衛星用PCB與HDI（高密度連接板）供應商。在Astranis的供應鏈體系中，華通主要提供衛星天上板（Satellite Body Boards），用以作為安裝在衛星主體上的電路板，必須承受極端溫差、輻射與真空環境。

另外，華通也供應高規HDI技術，藉此滿足Astranis主打MicroGEO（微型同步軌道衛星）的特色，其體積僅傳統衛星5%，為了在極小空間內整合強大通訊能力，必須使用華通專長的HDI 技術來縮減電路空間。

華通在低軌衛星與同步軌道衛星（GEO）的衛星天上板市占率高達90%。另外，隨著中華電信攜手Astranis發展台灣主權衛星，華通在該專案零組件供應有得天獨厚優勢。

業界分析，衛星用PCB需要通過嚴苛的航太認證（如耐輻射、長期穩定性），華通擁有領先全球的良率與量產經驗，是奪單利器，並在台灣、大陸與泰國皆有布局，能配合Astranis快速迭代的開發節奏。

華通 PCB 輻射

相關新聞

全球元年…手機直連衛星 飛機上也能用

全球手機直連衛星時代，今年正式進入新紀元。未來全球通訊不再有死角，不管民眾是身處高山上、或大海中，附近就算沒有任何一座基...

MWC焦點…低軌衛星夯 SpaceX、亞馬遜領跑

低軌衛星發展多年，隨著全球衛星龍頭SpaceX將ＩＰＯ（首次公開發行）、亞馬遜ＬＥＯ積極部署帶動下，預料低軌衛星今年在市...

台美日聯手 進擊AI記憶體…力積電扛試產與製造重任

AI催動記憶體商機大爆發，台股農曆年封關期間，國際記憶體族群全面噴漲，台美日也將合力打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣...

主權衛星熱 引爆兆元商機…燿華、昇達科等有望受惠

德國等歐盟大國領頭、中東阿曼，以及中國大陸、台灣、菲律賓、印尼、泰國等亞洲多國近期紛紛大動作投入主權衛星建置，引爆新一波...

力積電 變身AI供應鏈整合者

台美日攜手打造下世代AI與超級電腦記憶體，台灣由力積電擔負試產與製造重任，透露力積電走出既有成熟製程代工廠定位，透過一連...

輝達GTC將秀新品 台積、鴻海等營運進補

輝達年度重頭戲「GTC 2026」將於美西時間3月16日至19日登場，執行長黃仁勳預告，今年GTC大會將亮相「世界前所未...

