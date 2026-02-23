主權衛星商機崛起 華通搭上熱潮成大贏家
主權衛星商機崛起，最受關注的焦點之一，是打造主權衛星的國家多半找美國新創公司Astranis合作，台廠中，華通（2313）、昇達科（3491）、鐳洋等不僅陸續打入SpaceX、OneWeb等國際衛星大廠供應鏈，在這波各國眾星拱月力捧Astranis打造主權衛星下，相關台廠也各擁利基，老牌PCB廠華通堪稱最大贏家。
華通是全球最大衛星用PCB與HDI（高密度連接板）供應商。在Astranis的供應鏈體系中，華通主要提供衛星天上板（Satellite Body Boards），用以作為安裝在衛星主體上的電路板，必須承受極端溫差、輻射與真空環境。
另外，華通也供應高規HDI技術，藉此滿足Astranis主打MicroGEO（微型同步軌道衛星）的特色，其體積僅傳統衛星5%，為了在極小空間內整合強大通訊能力，必須使用華通專長的HDI 技術來縮減電路空間。
華通在低軌衛星與同步軌道衛星（GEO）的衛星天上板市占率高達90%。另外，隨著中華電信攜手Astranis發展台灣主權衛星，華通在該專案零組件供應有得天獨厚優勢。
業界分析，衛星用PCB需要通過嚴苛的航太認證（如耐輻射、長期穩定性），華通擁有領先全球的良率與量產經驗，是奪單利器，並在台灣、大陸與泰國皆有布局，能配合Astranis快速迭代的開發節奏。
