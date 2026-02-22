全球瘋狂投入主權衛星...引爆新兆元商機 華通、燿華等台鏈再衝一波

德國等歐盟大國領頭、中東阿曼，以及中國大陸、台灣、菲律賓、印尼、泰國等亞洲多國近期紛紛大動作投入主權衛星建置，引爆新一波兆元商機，助攻華通（2313）、燿華（2367）、昇達科（3491）、事欣科（4916）、鐳洋等台灣衛星關鍵元件供應商再衝一波。

特斯拉執行長馬斯克端出太空AI概念，讓低軌衛星再次成為市場熱點，法人看好，馬斯克旗下SpaceX首次公開募股（IPO）有望改寫史上最高募資IPO紀錄之際，主權衛星商機同步崛起，引爆新一波衛星商機熱潮。

最受關注的焦點之一，是打造主權衛星的國家多半找美國新創公司Astranis合作，台廠中，華通、昇達科、鐳洋等不僅陸續打入SpaceX、OneWeb等國際衛星大廠供應鏈，在這波各國眾星拱月力捧Astranis打造主權衛星下，相關台廠也各擁利基，老牌PCB廠華通堪稱最大贏家。

華通是全球最大衛星用PCB與HDI（高密度連接板）供應商。在 Astranis 的供應鏈體系中，華通主要提供衛星天上板（Satellite Body Boards），用以作為安裝在衛星主體上的電路板，必須承受極端溫差、輻射與真空環境。

另外，華通也供應高規HDI技術，藉此滿足Astranis主打MicroGEO（微型同步軌道衛星）的特色，其體積僅傳統衛星5%，為了在極小空間內整合強大通訊能力，必須使用華通專長的HDI 技術來縮減電路空間。

華通在低軌衛星與同步軌道衛星（GEO）的衛星天上板市占率高達90%。另外，隨著中華電信（2412）攜手Astranis發展台灣主權衛星，華通在該專案零組件供應有得天獨厚優勢。

業界分析，衛星用PCB需要通過嚴苛的航太認證（如耐輻射、長期穩定性），華通擁有領先全球的良率與量產經驗，是奪單利器，並在台灣、大陸與泰國皆有布局，能配合Astranis快速迭代的開發節奏。

華通已於衛星用板投入研發與生產，獲得國際大廠青睞，旗下第二個衛星客戶日前完成數批低軌道衛星發射，布建超過100餘顆天上衛星。新客戶與新產能加持下，華通整體低軌衛星營收維持高檔。

燿華提到，新興衛星通訊、航太級材料開啟高毛利新賽道。低軌衛星需求推升LCP／RF板材等高附加價值產品比重提升，成為未來三至五年新的獲利突破點。

昇達科觀察，各國建置主權衛星，達到衛星自主並掌握自有衛星系統，已成為新趨勢，該公司正積極搶進相關布局，看好主權衛星後續拉貨動能將可帶動公司成長。

鐳洋看準低軌衛星快速發展，除測試、天線、衛星酬載到立方衛星，也與新加坡新創衛星技術公司NuSpace共同成立合資公司Asterforge，打造提供衛星ODM、OEM及整測服務，並成功拿下歐美及東南亞衛星整測訂單。

業界分析，主權衛星戰略意義包含，關鍵時刻（例如戰時或者重大災害）通訊不受外國掣肘，確保定位授時的自主權，提升太空主權及外交籌碼，同時也培育高科技產業鏈。

德國為此大手筆投入主權衛星建置。德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）已公開宣示：「衛星網路是支撐我們日常生活的幕後推手，我們都依賴通過軌道傳輸的數據。」為此，德國預計2030年前在衛星等太空項目投資350億歐元（約新台幣1.27兆元）。

歐盟並端出打造主權衛星的「IRIS太空計畫」，規劃打造264顆低軌衛星及18顆中軌衛星，預計投入10億歐元（逾新台幣371億元），預計2027年啟用。

位於中東的阿曼也不遑多讓，由該國能源暨礦業巨頭MB集團發動，與美國衛星新創Astranis 達成總價九位數的網路衛星合作協議，藉此使阿曼獲得對其數位基礎設施的主權控制權，並協助MB集團支持國家發展目標。

中國大陸方面，北京已規劃國網星座及千帆各自將打造1.3萬顆及1.5萬顆衛星，業界預期投入金額也高達數百億美元。

台灣則由中華電信與Astranis合作，斥資近40億元，打造台灣首顆主權衛星，在天災或地緣政治等不可預測情況下，維持通訊穩定，預計2026年下半年提供服務。

東南亞也吹起主權衛星熱潮，印尼計劃發射19顆衛星；菲律賓也與Astranis合作，打造衛星自主權；泰國則有地球觀測及遙測衛星計畫。