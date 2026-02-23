輝達25日公布財報 牽動全球AI股

輝達預定美國時間廿五日美股盤後公布截至一月底的年度第四季（上季）財報，營收預料將年增百分之六十七，毛利率接近百分之七十五，但在美股「ＡＩ恐慌交易」未止之際，投資人緊盯輝達本季財測、新產品和產能規畫，以及對於ＡＩ基建需求續航力與循環投資的看法，牽動全球ＡＩ股神經。

華爾街預估，輝達上季每股盈餘將年增百分之七十二至一點五三美元，營收年增百分之六十七至六五七點一億美元，資料中心增長百分之六十九到六百億美元左右。

不過，由於輝達近年財報都超越預期，市場將緊盯本季財測，預料本季營收將年增百分之六十四至七二三億美元，資料中心營收也將更上層樓。

投資人關注的重點也包括執行長黃仁勳的談話，若他暗示，超大規模雲端服務業者的需求將持續成長、企業會擴大採用，及Blackwell的成長前景強勁，股價有望突破近來盤整的格局，但若語調較慎重，股價可能下跌。

另一觀察重點是Blackwell產能擴張步伐與Rubin發布時程，投資人還將密切關注輝達在多年期合約、主權ＡＩ需求、企業整合ＡＩ，以及工作負載多元化等方面的說法。

分析師表示，若輝達晶片的需求主要由創投支持的資本所驅動，風險就會增加，但若需求日益來自政府及醫療保健、汽車、金融等產業，成長基礎將更穩固。