MWC焦點 低軌衛星夯 SpaceX、亞馬遜領跑

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
ＭＷＣ下周登場，SpaceX等大廠高層都將專題演講，聚焦今年低軌衛星市場發展。圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）
ＭＷＣ下周登場，SpaceX等大廠高層都將專題演講，聚焦今年低軌衛星市場發展。圖為低軌衛星示意圖。（美聯社）

低軌衛星發展多年，隨著全球衛星龍頭SpaceX將ＩＰＯ（首次公開發行）、亞馬遜ＬＥＯ積極部署帶動下，預料低軌衛星今年在市場的討論熱度仍將居高不下。

ＭＷＣ下周登場，往年的主題講者圍繞在行動通訊領域。不過，今年太空科技的大咖也躍然成為展覽焦點，包含SpaceX總裁暨營運長Gwynne Shotwell、歐洲通訊衛星公司Eutelsat首席執行長Jean-Francois Fallacher等低軌衛星大廠高層，都將在ＭＷＣ發表專題演講，談及今年低軌衛星市場整體發展未來。

對於低軌衛星產業來說，二○二六年正邁入一個全新的里程碑，一方面是低軌衛星技術發展愈來愈成熟，傳輸容量、穩定度愈來愈好，另一方面則是低軌衛星已陸續發射進太空軌道之中，手機直連等商業模式也開始順利運轉。

目前發展步調最快的低軌衛星通訊商是美國兩大業者SpaceX與亞馬遜。

SpaceX是布建速度最快的業者，旗下的Starlink（星鏈計畫）目前已在外太空部署九千六百多顆衛星，服務也開始商轉，創辦人馬斯克更宣稱，SpaceX希望在地球軌道中部署一百萬顆衛星，打造軌道資料中心，為全球ＡＩ提供算力。這也是為什麼馬斯克前陣子一證實，SpaceX將會在今年啟動ＩＰＯ計畫，立刻引起市場關注；市場預估，SpaceX募資規模將突破三百億美元，這將會是史上最大規模的上市案。

另一家亞馬遜的低軌衛星計畫Amazon Leo雖然還沒正式商轉，但因為傳輸下載速率最高可達1Gbps，速率和現在的５Ｇ差不多，技術發展也備受注目。

台經院資深產業分析師邱昰芳表示，「衛星發展很燒錢，必須要有很好的資源，才能完整布建。」而不只美國，歐洲也有自己的低軌衛星OneWeb，「OneWeb目前只有六百多顆，原因除他們資金不是很充裕，它還沒有找到一個現金流的方式」。

要發展低軌衛星，不只得大量燒錢，布建速度還得要夠「快」，邱昰芳說，「天空中，頻段、軌道這兩個部分都必須要事先登記，不是衛星發射上去就好。例如，之前SpaceX想要使用某些頻段，但這些頻段已有電信商在使用，如果SpaceX使用的話，就會造成訊號干擾，所以衛星發射需要ＦＣＣ（聯邦通訊委員會）核准。」換言之，誰申請頻段、軌道的速度夠快，誰就能夠在太空市場中搶占先機。

全球低軌衛星業者都卯足全力、積極發展，特別是原本在地面上的ＡＩ資料中心，若未來轉移到太空中運作，預料將推動下一世代技術發展，這也會讓台灣的低軌衛星供應鏈同步受惠。

