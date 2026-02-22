南科廠年初五發生工安事故 群創：以人員安全與照護優先

群創（3481）南科廠區大年初五發生員工遭機台捲夾送醫不治事故。群創22日表示，針對21日晚間南科廠區發生的工安意外事件，公司深表遺憾，並以人員安全與照護為最優先考量。

群創表示，事發第一時間已將受傷同仁緊急送醫搶救，並同步通報相關單位。目前公司正全力配合相關主管機關調查，針對現場的作業流程與安全防護進行全面檢視，以確認確切的事故原因。後續將依循調查結果妥善處置，並持續提供家屬必要協助。

群創南科廠區昨晚一名男員工於作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。

台南市消防局昨晚8時46分獲報，南科園區新市區環西路群創光電，41歲鄧姓男員工作業時，不明原因遭重物砸中頭部昏迷。消防局緊急調派南科分隊2車4人，趕往現場救援。

南科管理局接獲消防勤務中心通報，該廠勞工鄧X翔於7廠LCD110層進行「Box回插機板Cst」作業時，因機台安全連鎖裝置（Interlock）bypas，導致上半身遭受機器捲夾，現場失去生命徵象（OHCA）。經後送永康奇美醫院急救，同日23時11分宣告不治。

南科管理局表示，此案違反職業安全衛生設施施則第57條之規定：「雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。」，且已造成重大職業災害，於同日23時實施勞動檢查，已對該廠相同型號之機台停工。全案後續依「勞動部重大災害通報處理要點」規定辦理調查。