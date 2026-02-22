快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
圖為諾基亞公司的標誌。路透

諾基亞（Nokia）針對品牌雙A華碩（2357）與宏碁（2353）發起專利訴訟，成功讓德國法院暫時禁止華碩、宏碁在該國銷售部分筆記型與桌上型電腦，為此，宏碁已暫停於德國市場銷售部分受影響產品，並已完成技術迴避設計準備，華碩則暫時關閉其在德國的官方網站和線上商店，華碩表示，公司正評估並採取進一步的法律行動，以盡快達成公平的解決方案。

諾基亞日前就高效率影像編碼（HEVC）編解碼器權利金，對華碩與宏碁提起訴訟，並成功讓德國法院發布禁制令，禁止華碩和宏碁在德國銷售部分筆電與桌電裝置。仍有庫存的零售商能繼續銷售這些裝置，但華碩和宏碁無法在庫存耗盡後進口新裝置或補貨，除非禁制令撤銷。

針對此案，宏碁表示，公司一向尊重他人智慧財產權。依據Munich I Regional Court就諾基亞與宏碁間案件所作成之裁定，宏碁已暫停於德國市場銷售部分受影響產品。

宏碁指出，公司先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理之授權條件。公司對自身法律立場具充分信心，並將採取一切必要法律行動，確保授權條件符合FRAND原則。

同時，宏碁已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低；多項產品類別（包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件）不受影響並持續銷售。目前評估本案對公司營運與財務並無重大不利影響。

對此，華碩表示，因慕尼黑第一地方法院就華碩與諾基亞的專利糾紛作出裁決，華碩已暫時關閉其在德國的官方網站和線上商店。此次暫停服務是由於臨時禁令所致，影響部分使用高效視訊編碼技術的華碩電腦和產品。

華碩指出，公司位於德國的所有售後服務均正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷的支持，完全遵守現行法院命令。華碩正在評估並採取進一步的法律行動，以盡快達成公平的解決方案。華碩始終堅持其立場，並致力於服務我們的客戶和合作夥伴。

華碩 宏碁 諾基亞 顯示器 筆電 智慧財產權

相關新聞

南科廠年初五發生工安事故 群創：以人員安全與照護優先

群創（3481）南科廠區大年初五發生員工遭機台捲夾送醫不治事故。群創22日表示，針對21日晚間南科廠區發生的工安意外事件...

諾基亞發起專利訴訟 華碩、宏碁德國部分PC遭禁售…評估採取法律行動回擊

諾基亞（Nokia）針對品牌雙A華碩（2357）與宏碁（2353）發起專利訴訟，成功讓德國法院暫時禁止華碩、宏碁在該國銷...

鴻海布局印度再下一城 攜手HCL集團設立半導體封測廠

印度總理莫迪昨（21）日透過視訊會議在北方邦亞穆納高速公路工業發展局（YEIDA）參加鴻海與HCL合資公司-印度晶片私人...

AI科技大戰隊金馬年奔騰 台積電、廣達等前景佳

2026年科技產業仍以AI為主軸，半導體、電子代工扮關鍵要角，順勢帶動記憶體、PCB、散熱、電源等次產業出貨持續強勁，周...

「半導體」三力驅動旺到2027年 產值將逼近1兆美元

半導體業金馬年持續衝鋒，受惠AI應用基礎設施建設帶動，世界半導體貿易統計組織上修2026年全球半導體產值預測7%、達7,...

台積電2026年資本支出再創新高 「廠務設備」接單強強滾

台積電2026年資本支出估計高達520億至560億美元，再創新高，伴隨記憶體廠加碼擴產投資，推升廠務設備業者金馬年接單強...

