星展總座黃思翰私推三部影集 看懂價值觀與決策紀律的力量　

經濟日報／ 記者任珮云/台北即時報導
星展銀行總經理黃思翰。任珮云／攝影
春節團聚時光，不少家庭習慣圍坐客廳看電視、追影集。星展銀行總經理黃思翰分享他私下推薦的三部影集與紀錄片，從家族傳承、極致競爭到關鍵抉擇，三種不同故事主軸，卻都指向同一件事——長期成功從來不是偶然，而是價值觀、制度與決策紀律長時間累積的結果。

首先是Netflix影集《健力士王朝》（House of Guinness）。黃思翰指出，這部作品表面講啤酒品牌，核心其實是「家族如何富過八代」的傳承課題。健力士家族歷經200多年仍屹立不搖，關鍵不只在商業經營，而在於制度化的傳承設計。劇情以第三代過世、權力交棒第四代為開端，長輩預先設下特殊機制：兩名繼承人必須共同經營，若任何一方退出，兩人皆喪失權利。這種安排看似嚴格，實則是用制度避免家族內耗。

黃思翰以此延伸談到現代「家族辦公室」的角色。他認為，真正的家族傳承並非只做資產配置或銷售理財產品，而是先釐清家族價值觀與目標：是保留創業核心資產？著重資產保護？還是強調教育理念與公益精神的延續？若缺乏書面化的家族憲章與治理架構，世代交替時容易產生認知落差與衝突。當家族規模擴大至三、四代之後，不少家族會把經營權交給專業經理人，家族退居董事會層級，以治理而非日常管理方式延續財富。

第二部是熱血賽車題材的《F1電影》。故事描述一支瀕臨瓦解的車隊，邀來具爭議性的老將重新出發。黃思翰從中看到「極端效率」的精神——賽車手追求的不是快很多，而是「每圈快一秒」、甚至0.1秒的極致優化。這種精神也反映在金融服務上。他指出，銀行產品差異愈來愈小，真正拉開距離的是體驗細節，例如換匯流程更簡化、信用卡開卡時間縮短、貸款流程加速，這些都是「賽道上的0.1秒」。

他也提到，F1長年與香檳、鑽石等品牌連結，打造頂級象徵，顯示成功的關鍵在於情感連結與品牌故事。金融產品同樣需要從複雜變簡單，讓客戶理解並產生信任與渴望。

第三部紀錄片《造山者－世紀的賭注》則帶回台灣半導體發展歷程。片中描述1970年代充滿不確定性的環境下，一群人做出關鍵決定，奠定產業基礎。令黃思翰印象深刻的是，台積電共同創辦人曾繁城當年拒絕IBM要求放棄研發、改採購技術的提議，堅持自主研發。這代表策略方向一旦確立，就要有紀律與勇氣貫徹。

他總結指出，不論家族企業、金融服務或科技產業，成功都來自清晰價值觀、制度化設計，以及在關鍵時刻做對選擇。三部作品雖題材不同，卻都在提醒：真正決定高度的，往往是長期看似細微卻持續累積的選擇。

故事 星展銀行

