AI驅動半導體再創新高 台積電晶圓代工獨霸地位穩

人工智慧（AI）需求強勁，可望推升全球半導體2026年營收再創歷史新高，將達到約1兆美元。台積電是AI大趨勢下主要受惠者，2026年美元營收將成長接近30%，增幅再度超越業界平均水準，穩居晶圓代工霸主地位。

全球半導體營收繼2025年成長超過2成水準後，研調機構世界半導體貿易統計組織（WSTS）與Omdia預期，2026年半導體營收可望延續成長趨勢，再創歷史新高。WSTS預估，2026年半導體營收將達到9750億美元； Omdia更預期，有機會超過1兆美元大關。

WSTS及Omdia認為，記憶體和邏輯IC是2026年半導體營收主要成長動能，受惠於資料中心伺服器和記憶體強勁需求，以及記憶體價格上漲。

若不計記憶體和邏輯IC，半導體2026年營收增幅將自30.7%驟降至8%左右。顯示半導體營收成長高度集中於AI相關需求驅動，而不是傳統的消費或工業領域。

半導體矽晶圓廠環球晶指出，2026年半導體仍會是非常好的一年，但是不同應用領域及製程技術會有差別，AI依然是半導體的重要驅動力。

在AI基礎建設需求強勁，雲端服務供應商（CSP）對記憶體採購力道超乎預期強勁推動下，記憶體市場罕見出現傳統硬碟、動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）同步缺貨的熱況，報價漲勢前所未見。

DRAM過去單季漲幅最高約35%，2025年第4季DRAM漲幅則達到53%至58%。市調機構集邦科技預期，2026年第1季DRAM漲幅可望進一步超過60%，第1季NAND Flash也將上漲55%至60%；2026年記憶體產值有望激增134%。

台積電挾邏輯製程技術和先進封裝技術領先優勢，大啖AI繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）代工商機，2026年營運可望持續強勁成長，美元營收成長將接近30%，增幅持續高於包含邏輯晶圓製造、先進封裝、測試、光罩製作等晶圓製造2.0產業的14%水準。

台積電預估，AI加速器營收於2024年至2029年複合成長率可望高達54%至59%，是營收成長的最大動能。據國際數據資訊（IDC）預期，台積電2026年占全球晶圓代工市占率將達73%，穩居晶圓代工龍頭寶座。