「電子代工」產能熱轉迎新藍海 今年營運動能可期

代工廠金馬年持續衝刺雲端服務供應商（CSP）訂單，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）等今年營運動能可期，同時，這些大廠也已加碼布局交換器（Switch）及電源櫃等整合建置，由於整合複雜度更高，可望帶領營運迎接新藍海。

鴻海、廣達、緯創2025年在北美四大CSP大廠訂單加持下，均繳出營收創新高的成績單，並同聲看好這波AI伺服器商機將至少延續到2027年，意味今年產能持續熱轉。

鴻海董事長劉揚偉認為，AI產業、政經局勢與貨幣政策等三個因子，依舊是影響2026年營運的關鍵因素，但在順序上，今年AI產業重要性大幅提高。鴻海目前樂觀看待2026年AI市場發展，與客戶合作更緊密，切入更多元方案和訂單，對2026年非常看好。

鴻海2025年前三季AI伺服器營收已達到兆元，2025年第4季AI伺服器機櫃與第3季更是高雙位數成長，推升去年第4季AI伺服器營收持續季增，2026年在AI多元解決方案並進之下，市占率持續提升，穩坐全球AI伺服器龍頭寶座。

緯創董座林憲銘高喊：「現在不是泡沫，而是新時代的基礎建設。」他強調，這是一個長達三年的「基礎建設耐力賽」，不再只是短線的煙火秀，而是紮紮實實的軍備競賽，看好未來三年全球每年AI行業都有3,000億至5,000億美元的資本支出，累計規模上看1.5兆美元。

廣達也認為，「今年會是非常好的一年」。仁寶董事長陳瑞聰先前於旺年會中表示，今年AI伺服器業務可望爆炸性成長，全年營收將可望重返兆元。

展望2026年，和碩持續衝刺伺服器業務。董事長童子賢表示，在AI潮流驅動下，和碩經歷相當辛苦轉型，「相信辛苦的汗水，會結出甜美的果實，2026年和碩會有相當好的轉變與成長。」