台積電2026年資本支出再創新高 「廠務設備」接單強強滾
台積電（2330）2026年資本支出估計高達520億至560億美元，再創新高，伴隨記憶體廠加碼擴產投資，推升廠務設備業者金馬年接單強強滾，漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）等2026年營運可望持續衝高。
漢唐是台積電重要協力廠，現階段在手訂單逾千億元。亞翔通吃聯電、美光等半導體廠訂單，累計在手訂單衝上2,084.9億元創新高。亞翔董事長姚祖驤表示，受惠半導體及公共工程兩大成長動能，營運展望審慎樂觀。
帆宣搭上台灣先進封裝設備出貨放量，及美、日、德與星國晶圓廠建廠工程陸續啟動熱潮，在手訂單處於高檔。帆宣董事長高新明直言，要消化這批訂單，「大家都要忙到2026年之後了。」
洋基工程在手訂單上看550億元新高，展望2026年業績持續喊衝。
