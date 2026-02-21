快訊

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

與諾基亞發生專利糾紛…宏碁、華碩遭德法院禁售 公司回應了

中央社／ 台北21日電
宏碁、華碩與諾基亞（Nokia）針對高效率影像編碼（HEVC）專利發生糾紛，遭德國法院暫時禁止在德國銷售部分個人電腦（PC）產品。圖／路透
宏碁、華碩與諾基亞（Nokia）針對高效率影像編碼（HEVC）專利發生糾紛，遭德國法院暫時禁止在德國銷售部分個人電腦（PC）產品。圖／路透

宏碁華碩諾基亞Nokia）針對高效率影像編碼（HEVC）專利發生糾紛，遭德國法院暫時禁止在德國銷售部分個人電腦（PC）產品，目前德國官網與線上商店暫時關閉。

據了解，諾基亞先前針對HEVC專利，對宏碁與華碩提起訴訟，獲德國法院發布禁制令，暫時禁止宏碁與華碩在德國銷售部分筆記型電腦與桌上型電腦等產品。

對此，宏碁表示，公司一向尊重智慧財產權。依據德國慕尼黑第1地方法院就諾基亞與宏碁間案件所作成的裁定，宏碁已暫停在德國市場銷售部分受影響的產品。

宏碁表示，公司先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理的授權條件。宏碁對自身法律立場具充分信心，將採取一切必要法律行動。同時，宏碁已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低。

宏碁強調，公司旗下包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件等多項產品類別不受影響，可在德國持續銷售。目前評估本案對公司營運與財務並無重大不利影響。

華碩也回應指出，鑑於慕尼黑第1地方法院就華碩與諾基亞的專利糾紛作出裁決，頒布臨時禁令，影響到部分使用HEVC技術的華碩電腦產品，華碩已暫時關閉在德國的官方網站和線上商店。

華碩強調，在德國的所有售後服務均正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷的支持，完全遵守法院現行命令。華碩正評估採取進一步法律行動，期盡快達成公平的解決方案，華碩將繼續堅持立場，並致力服務客戶與合作夥伴。

華碩 宏碁 德國 諾基亞 Nokia

延伸閱讀

梅爾茨敲定2月24日到26日訪陸 將與習近平會晤並共進晚餐

華碩推動漫玩真的！初刊漫畫「ROG OMNI 無懼特攻」現身國際書展

歐洲改用本土科技 力拚脫美

華碩全面押注 AI！施崇棠談職場白領未來價值：具3能力不被 AI 取代

相關新聞

與諾基亞發生專利糾紛…宏碁、華碩遭德法院禁售 公司回應了

宏碁、華碩與諾基亞（Nokia）針對高效率影像編碼（HEVC）專利發生糾紛，遭德國法院暫時禁止在德國銷售部分個人電腦（P...

住家市內電話將走入歷史？NCC調查逾5成民眾只用手機

手機日漸成為通訊主要管道，NCC調查顯示，民國114年民眾住處「僅使用行動電話者」比例達52.6%，創106年以來新高；...

台達電、光寶科法說會下週接力登場 AI景氣風向球

農曆年後，台灣電源雙雄下週將接力召開法說會，除公布2025年全年財報，隨AI機房用電量龐大，AI伺服器功率愈來愈高，並且...

輝達擬投資OpenAI 300億美元 鴻海、廣達等代工廠營運看旺

金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）近日擬敲定對人工智慧新創企業OpenAI投資300億美元，以取代雙方去年達...

字節跳動攻美 英業達受惠

外電報導，字節跳動將在美國AI團隊擴增百人規模，強化在北美市場布局。業界預期，隨字節跳動全力搭上這波AI商機，有望帶來更...

台積南科2奈米擴廠 後年完工

因應AI晶片訂單需求熱，台積電規劃繼續加碼投資2奈米廠的腳步不停歇。據環評開發進度顯示，台積電去年提出在南科特定區A區區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。