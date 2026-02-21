與諾基亞發生專利糾紛…宏碁、華碩遭德法院禁售 公司回應了

宏碁、華碩與諾基亞（Nokia）針對高效率影像編碼（HEVC）專利發生糾紛，遭德國法院暫時禁止在德國銷售部分個人電腦（PC）產品，目前德國官網與線上商店暫時關閉。

據了解，諾基亞先前針對HEVC專利，對宏碁與華碩提起訴訟，獲德國法院發布禁制令，暫時禁止宏碁與華碩在德國銷售部分筆記型電腦與桌上型電腦等產品。

對此，宏碁表示，公司一向尊重智慧財產權。依據德國慕尼黑第1地方法院就諾基亞與宏碁間案件所作成的裁定，宏碁已暫停在德國市場銷售部分受影響的產品。

宏碁表示，公司先前已於英國法院取得有利判決，確認公司有權取得公平合理的授權條件。宏碁對自身法律立場具充分信心，將採取一切必要法律行動。同時，宏碁已完成技術迴避設計準備，可依法迅速恢復供應，將市場影響降至最低。

宏碁強調，公司旗下包括顯示器、路由器、電動滑板車及配件等多項產品類別不受影響，可在德國持續銷售。目前評估本案對公司營運與財務並無重大不利影響。

華碩也回應指出，鑑於慕尼黑第1地方法院就華碩與諾基亞的專利糾紛作出裁決，頒布臨時禁令，影響到部分使用HEVC技術的華碩電腦產品，華碩已暫時關閉在德國的官方網站和線上商店。

華碩強調，在德國的所有售後服務均正常運作，現有客戶將繼續獲得不間斷的支持，完全遵守法院現行命令。華碩正評估採取進一步法律行動，期盡快達成公平的解決方案，華碩將繼續堅持立場，並致力服務客戶與合作夥伴。