快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

印度總理莫迪 將出席鴻海與HCL合資公司的動土典禮

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海運動嘉年華活動。鴻海／提供
鴻海運動嘉年華活動。鴻海／提供

根據印度總理辦公室的發文指出，印度總理莫迪將於2026年2月21日透過視訊會議在北方邦亞穆納高速公路工業發展局（YEIDA）參加鴻海（2317）與HCL合資公司——印度晶片私人有限公司的奠基儀式。

鴻海HCL半導體工廠的建立，標誌著印度實現技術自力更生的重要里程碑，反映了總理將印度定位為高階電子和半導體製造值得信賴的全球目的地的願景。

印度政府是在2025年5月時批准HCL集團與鴻海合資興建一座新的半導體工廠，總投資額3,700億盧比，2027年投產，規劃生產筆電與手機等晶片。

鴻海是在2024年初宣布斥資3,720萬美元（約新台幣11.77億元）攜手印度HCL集團成立合資公司，雙方在印度設立半導體封測廠，為鴻海集團在印度的版圖再下一城。

鴻海期待與HCL在印度攜手設立專業封測代工廠（OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly And Test）。透過這項投資，建立在地半導體生態系統並增強印度國內產業鏈韌性。鴻海將持續運用其BOL（建設營運在地化build-operate-localize）營運模式來支持當地社區。

鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

印度 鴻海 半導體

延伸閱讀

抄襲中製機器狗？印度大學AI峰會攤位遭斷電清場

上任來第4度 馬克宏訪印度 可望簽下114架飆風戰機大單

印度AI峰會登場 莫迪拚深化夥伴關係、確立主導地位

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

相關新聞

住家市內電話將走入歷史？NCC調查逾5成民眾只用手機

手機日漸成為通訊主要管道，NCC調查顯示，民國114年民眾住處「僅使用行動電話者」比例達52.6%，創106年以來新高；...

台達電、光寶科法說會下週接力登場 AI景氣風向球

農曆年後，台灣電源雙雄下週將接力召開法說會，除公布2025年全年財報，隨AI機房用電量龐大，AI伺服器功率愈來愈高，並且...

輝達擬投資OpenAI 300億美元 鴻海、廣達等代工廠營運看旺

金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）近日擬敲定對人工智慧新創企業OpenAI投資300億美元，以取代雙方去年達...

字節跳動攻美 英業達受惠

外電報導，字節跳動將在美國AI團隊擴增百人規模，強化在北美市場布局。業界預期，隨字節跳動全力搭上這波AI商機，有望帶來更...

台積南科2奈米擴廠 後年完工

因應AI晶片訂單需求熱，台積電規劃繼續加碼投資2奈米廠的腳步不停歇。據環評開發進度顯示，台積電去年提出在南科特定區A區區...

MWC來了 太空衛星競賽開打…國際大廠SpaceX、Eutelsat等都出席

MWC 2026（世界行動通訊大會）將在下月2日登場，太空衛星競賽成MWC 2026焦點之一，全球知名衛星營運商Spac...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。