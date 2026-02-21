太空中心火箭研發基地落腳台南沙崙 拚2030年啟用

為強化台灣太空自主權，國家太空中心以「南火箭、北衛星」為太空產業發展定位，將建置「台南沙崙整合測試研發基地」，負責火箭元件與次系統研發、組裝及功能測試，並作為全箭整合組裝與環境驗證的核心場域。太空中心表示，基地預計今年發包工程設計，2030年啟用營運。

台灣投入衛星製造技術多年，但因尚未具備火箭自主發射能力，現階段衛星若要升空，須向國外SpaceX等火箭運輸服務商買「車票」，搭載在別人的火箭當「乘客」，不僅發射時程常受制於人，也降低台灣自主定義衛星任務的能力。

太空中心說明，火箭是將衛星送上太空的交通工具，衛星產業主要分為衛星製造、發射服務、地面設備與衛星資料應用，而台灣目前缺乏發射服務。

為了奠定台灣自主發射能量，太空中心將在台南沙崙設置火箭研發基地，並於去年選定國家發射場落腳屏東縣滿州鄉九棚村，目標打造25至28公尺長的國產火箭，預定2034年送200公斤級衛星入軌。

其中，台南沙崙整合測試研發基地在去年10月獲行政院核定為公建計畫。太空中心表示，行政院核定此計畫於2026年至2029年投入新台幣33.88億元，規劃今年發包工程設計、2027年發包施工，預計2029年完工、2030年營運啟用。

太空中心指出，基地不涉及發射、引擎點火燃焰及噪音，而是著重提供科研人員進行火箭元件與次系統的開發、製造、測試與組裝，也作為火箭系統全箭整合組裝與環境驗證的場域，完備台灣衛星產業從測試、製程、整備、發射入軌到實際運作的自主性，培養工程研發能量與在地供應鏈，加速實踐國家太空計畫。

太空中心強調，火箭是核心載具，發射場是實現升空的舞台，兩者缺一不可。位在屏東縣的國家發射場已完成四季環境調查，並公告環說書主要內容及舉辦公開會議蒐集意見，預計今年第2季轉送環境部審議。此外，開發計畫也規劃今年送內政部審議，力拚2032年完工營運。

太空中心自2023年起啟動入軌火箭計畫，目標提供衛星與飛行元件在軌驗證的平台，有效縮短研發與驗證時程。太空中心說明，這項計畫以「國家任務帶動產業升級」為核心，盼透過集結產官學研能量，打造完整火箭元件供應鏈，同時協助國內廠商取得飛行履歷與品質認證能力，拓展國際合作與商業訂單。

在火箭關鍵元件與核心技術研發方面，太空中心表示，已攜手超過50家具潛力的國內供應商投入共同開發，涵蓋航電與遙測系統、推進與導控系統、地面支援系統及輕量化結構系統等，朝向火箭零組件全面在地化目標邁進，並期望系統性培育中下游供應鏈，完成飛試與任務驗證，逐步建立台灣火箭產業基礎。