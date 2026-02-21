住家市內電話將走入歷史？NCC調查逾5成民眾只用手機

手機日漸成為通訊主要管道，NCC調查顯示，民國114年民眾住處「僅使用行動電話者」比例達52.6%，創106年以來新高；其中，16至25歲族群增幅最大，自107年的20.3%升至114年的74.8%。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布114年通訊傳播市場報告，調查內容包含電信與廣電產業的發展變化。

觀察106年至114年調查結果，詢問16歲以上民眾住處電話使用情形，「僅使用行動電話者」比例自106年的17.7%成長至112年的51.8%，113年回落至48%，114年再度升破5成，達到52.6%，再次超越「市內電話、行動電話都有使用者」的比例。

「市內電話、行動電話都有使用者」比例從106年的79%下降至112年的45.8%，113年小幅回升至48.9%，114年再降至45.4%；「僅使用市內電話者」比例於114年僅剩2%，兩者皆為106年以來新低。

NCC報告指出，若以年齡進行交叉分析，各年齡層於住處中「僅使用行動電話」的比例大致呈逐年增加趨勢，以16至25歲族群增加幅度最大，自107年的20.3%升至114年的74.8%；其次為26至35歲族群，自107年的22.7%升至114年的72.5%。

報告顯示，16至25歲、26至35歲、36至45歲族群於住處中「市內電話、行動電話均有使用」比例大致呈逐年下滑趨勢；66歲及以上族群則自113年的64.9%提升至114年的72%。至於住處中「僅使用市內電話」，歷年主要集中於66歲及以上族群，但比例自107年的7.2%下降至114年的5.9%。

詢問民眾未來1年是否會取消市話，近年調查顯示，多數民眾表示不會取消，比例自106年的91%微幅減少至114年的87.6%。

若進一步分析未來1年打算取消住處市話的原因，調查指出，以行動電話取代即可仍為取消主因、比例為67%，不需要市話比例為35%，避免詐騙電話比例為20.8%。

NCC分析，部分族群對市話仍有一定需求，尤其是高齡族群。此外，詐騙集團主要仰賴網路匿名、可快速更換的通訊工具進行詐騙；相較之下，市話布建成本較高、更易追溯源頭與身份，不利詐騙集團操作。同時，家中市話若設置於共用空間，也可透過家人互相提醒，進一步防範詐騙。