台達電、光寶科法說會下週接力登場 AI景氣風向球

中央社／ 台北21日電
台達電。 （本報系資料照片）

農曆年後，台灣電源雙雄下週將接力召開法說會，除公布2025年全年財報，隨AI機房用電量龐大，AI伺服器功率愈來愈高，並且衍生散熱問題，台達電光寶科在相關領域扮演吃重角色，2026新年營運展望將成為AI產業景氣重要風向球。

台達電預計2月26日召開法說會，由董事長鄭平親自主持。台達電2025年營運火熱，全年營收新台幣5548.85億元，較2024年大幅成長31.8%，年營收首度衝破5000億元大關，改寫歷史新高。法說會對於2026新年展望，備受市場關注。

鄭平先前在法說會中表示「2025年只有AI好」，不過由於AI動能夠強大，激勵台達電營運成長，他看好隨著美國大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，台達電營運繼續成長沒有太大問題。

此外，輝達（NVIDIA）先前預告次世代AI晶片平台擬導入800V高壓直流（HVDC），台達電在相關方面領先布局，可望成為主要受惠者。

另一電源供應器大廠光寶科也預計2月25日召開法說會。光寶科總經理邱森彬先前表示「只要AI趨勢沒有改變，光寶科沒有悲觀的理由，可望延續動能。」邱森彬預料將在法說會中進一步闡述2026年營運及景氣看法。

另外光寶科看好AI應用帶動行動網路流量迅速成長，1月宣布擬以每股現金54元，公開收購宇智網通，希望補齊固定無線接入（FWA）等無線網路技術。接下來是否還有其他併購擴張計畫，同樣是法人聚焦重點。

從電源雙雄已公布的1月營收來看，台達電1月營收496.75億元，較去年12月滑落7.47%，但年增32.87%；光寶科1月營收141.12億元，與去年12月大致持平，年增16.18%。皆維持雙位數年增，提前預告2026年的營運成長態勢。

輝達擬投資OpenAI 300億美元 鴻海、廣達等代工廠營運看旺

金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）近日擬敲定對人工智慧新創企業OpenAI投資300億美元，以取代雙方去年達...

MWC來了 太空衛星競賽開打…國際大廠SpaceX、Eutelsat等都出席

MWC 2026（世界行動通訊大會）將在下月2日登場，太空衛星競賽成MWC 2026焦點之一，全球知名衛星營運商Spac...

字節跳動攻美 英業達受惠

外電報導，字節跳動將在美國AI團隊擴增百人規模，強化在北美市場布局。業界預期，隨字節跳動全力搭上這波AI商機，有望帶來更...

台積南科2奈米擴廠 後年完工

因應AI晶片訂單需求熱，台積電規劃繼續加碼投資2奈米廠的腳步不停歇。據環評開發進度顯示，台積電去年提出在南科特定區A區區...

電信三雄、網通廠 MWC秀實力

MWC大會即將登場，電信三雄、網通廠智邦旗下Edgecore，啓碁、智易、中磊、正文、亞旭均積極參與，大秀通訊技術實力，...

