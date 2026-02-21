人形機器人奔跑跳躍更聰明 2026年上產線操作

隨著科技日益創新，透過人工智慧（AI）模型訓練推理，人形機器人動作不僅越來越像人類，奔跑及跳躍等肢體協調更有韻律感，也將越來越聰明。今年開始，人形機器人可望先在工廠產線「坐」穩腳步，發揮上半身肢體和雙手的靈巧動作，開創應用商機。

中國央視2月16日春節聯歡晚會上，機器人表演貫穿多項節目，除了在歌舞節目中伴舞，並在武術節目「武BOT」中，機器師父與真人過招，正反空翻、耍雙節棍等樣樣來，展現力道控制和平衡能力，引起熱議。

此外，韓國現代汽車集團（Hyundai）收購的美國機器人公司波士頓動力（Boston Dynamics），1月上旬在美國消費性電子展（CES）展示全新版人形機器人Atlas，現場行走、蹲坐、起身、轉向、彎腰、後空翻等動作流暢平穩，引發現場觀眾驚呼連連。

2025年12月電動車大廠特斯拉（Tesla）和AI機器人新創公司Figure，公布人形機器人奔跑短影片，動作更加順暢、且無須工程師在旁陪同或操作，奔跑及轉身動作兼具韻律及流暢感，重心平衡與穩定度幾乎與一般人類無異，讓各界大為驚艷。

人形機器人可以奔跑並非新鮮事，2025年4月中國就舉辦過一場人形機器人陪跑馬拉松的競技，不過當時人形機器人奔跑時，動作仍略僵硬，雖可自主運行，但需要多名技術人員陪同。

時間軸再往前推至2024年，無論是中國或美國推出的人形機器人，都還只能以緩慢的速度行走，步態僵硬；僅1年多的時間，人形機器人的姿態動作就呈現飛躍式的進展。其中，演算法、軟硬體協調能力及感測功能等技術突破提升，扮演重要功臣。

上銀董事長卓文恒分析，人形機器人動作順暢，肢體關鍵元件包括關節模組、減速機、交叉滾柱軸承、行星式滾柱螺桿元件及靈巧手的滾珠螺桿等，整合與協調度要夠高，重量輕量化，藉此人形機器人也可降低電池耗電。

觀察人形機器人智慧化進展，達明營運長黃識忠指出，透過程式設計用「小腦」控制踢球或跑步等動作，人形機器人功能已達到一定程度；現在人工智慧大語言模型（LLM）及視覺語言模型（VLM）等越來越成熟，加速人形機器人臨機應變即時解決問題的智慧功能得以實現。

展望人形機器人應用，卓文恒、黃識忠、富田電機董事長張金鋒、所羅門董事長陳政隆不約而同認為，人形機器人先以上半身機器人雙臂雙手、搭配下半身自主移動（AMR）輪型設計的整合方案為優先。

陳政隆預期，輪型機器人可能先行應用，因為輪型機器人下半身比較穩固，不用擔心人形機器人的穩定性。

黃識忠說明，因應工廠製造產線實際需求，可以先設計大腦和雙手等上半身機器人功能，暫時不著重足部支撐作業，可避免機器人突然倒下、對產線造成的安全風險。

卓文恒也認為，人形機器人初期下半身採用輪型設計，「是務實的做法」，應用在工廠產線的輪型機器人，可避免足部轉身重心失衡的風險，且足部設計目前複雜度和成本仍高，耗電量也很大，輪型機器人可符合工廠產線的既定動線設計和實際操作需求。

卓文恒表示，人形機器人不能只是展現技術而已，還要看實際應用在哪裡，有實際應用和商機，市場投資人才會持續加碼人形機器人產業。

陳政隆指出，無論大腦或是小腦功能，人形機器人需要AI功能為核心，需要通用視覺語言動作（VLA）模型持續訓練，視覺感知能力對於人形機器人動作協調和即時順暢反應來說，更扮演重要角色。