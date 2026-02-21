電信三雄、網通廠 MWC秀實力

MWC大會即將登場，電信三雄、網通廠智邦（2345）旗下Edgecore，啓碁、智易、中磊、正文、亞旭均積極參與，大秀通訊技術實力，WiFi 8、50G PON以及邊緣AI創新產品成亮點。

MWC 2026將於3月2日至5日舉行，主題為「The IQ Era（智商時代）」，人類的洞察力及技術預測攜手並行，更強調在全新的智慧時代，通訊技術正從單純的連線演變為支撐全球產業的「具智慧性基礎設施」。

中華電信總經理林榮賜、台灣大總經理林之晨、遠傳總經理井琪都將率團隊前進巴塞隆納，過去電信三雄均透過MWC盛會，與國際電信夥伴及電信設備商愛立信、諾基亞等簽署關鍵的合作備忘錄，對於推展下一代技術及應用具有關鍵意義。

遠傳將與愛立信攜手展示5G SA在萬人演唱會中的創新應用。日前遠傳攜手愛立信與OPPO在台北大巨蛋舉辦的萬人演唱會現場，完成最新5G獨立組網（SA）應用案例，將於MWC 2026登上國際舞台。中華電信在2026台北萬人跨年會上首度導入愛立信三頻分頻雙工大規模陣列天線技術（FDD Massive MIMO），該技術也將在愛立信MWC攤位上展出。

台灣網通廠商也卯足勁參展MWC，除秀出新產品、新技術外，更關注歐盟擬禁陸資電信設備等議題將帶起的新商機。智邦集團將打造專為AI打造的新一代交換器及液冷解決方案、低延遲光纖換產品、AI運算及全機架以及服務供應商解決方案。