台積南科2奈米擴廠 後年完工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
因應AI晶片訂單需求熱，台積電規劃繼續加碼投資2奈米廠的腳步不停歇。據環評開發進度顯示，台積電（2330）去年提出在南科特定區A區區塊新建半導體廠環評計畫，基地面積約15.46公頃，規劃2026年啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，預計2028年完工啟用。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月時表示，輝達今年需求量很大，更預期未來十年台積電產能可能成長超過100％。台積電近年擴廠腳步不停歇，去年也提出在南科特定區A區區塊新建半導體廠環評計畫，外傳是為紓緩2奈米訂單。

據最新環評資料顯示，「台南科學工業園區特定區（開發區塊A）新建半導體廠計畫」環境影響說明書公開會議預計在24日舉行。這塊被外界視為加碼興建一座2奈米晶圓廠的計畫基地位於台南市安定區，台南科學工業園區特定區之開發區塊A範圍，南側臨接「樹谷園區」，東側臨接南科「台南園區」。

台積電最新公布的新建廠計畫環說書，正式公布計畫基地面積約15.46公頃，同時計畫期程也正式拍板。據計畫指出，預計2026年啟動建築規劃、執照申請及現地開工等作業，2028年辦理竣工及申領使照，預定辦理情形將依先期評估及工程作業等實際完成時程調整。

台積南科2奈米擴廠 後年完工

