字節跳動攻美 英業達受惠

外電報導，字節跳動將在美國AI團隊擴增百人規模，強化在北美市場布局。業界預期，隨字節跳動全力搭上這波AI商機，有望帶來更多AI算力採購需求，甚至有機會在北美打造自有算力，英業達（2356）受惠大。

外電報導，字節跳動近期在開出求職需求，預計將擴編Seed團隊的AI人員，且人力缺口將高達百名，主要開發大型語言模型（LLM）。據了解，Seed團隊成立於2023年，除了美國之外，新加坡、中國大陸都設有研發據點。

字節跳動在AI市場布局動作相當積極，先前就已經推出聊天機器人豆包，且在圖像及影像等AI生成模型更推出Seedream 5.0、Seedance 2.0等產品，不過，先前被迪士尼、派拉蒙、華納兄弟等北美影視公司及串流影音大廠Netflix指控侵權，引來大量爭議。

不過，可以確定的是，字節跳動在AI算力布局上仍持續推進，且在北美擴增研發團隊後，除了有機會在當地採購AI算力需求外，更有望在當地打造自有AI基礎建設，相關代工廠有望受惠。

其中，英業達先前就打入中國雲端服務大廠（CSP）供應鏈當中，若字節跳動將擴大AI算力，法人看好，英業達將有機會被字節跳動納入代工供應鏈名單中，英業達在AI伺服器接單看增。

事實上，英業達近年來積極布局AI市場，除了有望受惠中國CSP大廠訂單之外，北美四大CSP廠更開始擴大委外釋出訂單給英業達，讓英業達今年AI產品線出貨動能相當樂觀。

英業達董事長葉力誠先前表示，去年AI伺服器相關業績至少成長逾40％，今年會持續站穩AI伺服器供應鏈的重要角色，期許今年AI相關營收將再創新高。