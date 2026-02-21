字節跳動攻美 英業達受惠

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

外電報導，字節跳動將在美國AI團隊擴增百人規模，強化在北美市場布局。業界預期，隨字節跳動全力搭上這波AI商機，有望帶來更多AI算力採購需求，甚至有機會在北美打造自有算力，英業達（2356）受惠大。

外電報導，字節跳動近期在開出求職需求，預計將擴編Seed團隊的AI人員，且人力缺口將高達百名，主要開發大型語言模型（LLM）。據了解，Seed團隊成立於2023年，除了美國之外，新加坡、中國大陸都設有研發據點。

字節跳動在AI市場布局動作相當積極，先前就已經推出聊天機器人豆包，且在圖像及影像等AI生成模型更推出Seedream 5.0、Seedance 2.0等產品，不過，先前被迪士尼、派拉蒙、華納兄弟等北美影視公司及串流影音大廠Netflix指控侵權，引來大量爭議。

不過，可以確定的是，字節跳動在AI算力布局上仍持續推進，且在北美擴增研發團隊後，除了有機會在當地採購AI算力需求外，更有望在當地打造自有AI基礎建設，相關代工廠有望受惠。

其中，英業達先前就打入中國雲端服務大廠（CSP）供應鏈當中，若字節跳動將擴大AI算力，法人看好，英業達將有機會被字節跳動納入代工供應鏈名單中，英業達在AI伺服器接單看增。

事實上，英業達近年來積極布局AI市場，除了有望受惠中國CSP大廠訂單之外，北美四大CSP廠更開始擴大委外釋出訂單給英業達，讓英業達今年AI產品線出貨動能相當樂觀。

英業達董事長葉力誠先前表示，去年AI伺服器相關業績至少成長逾40％，今年會持續站穩AI伺服器供應鏈的重要角色，期許今年AI相關營收將再創新高。

AI 英業達 布局

延伸閱讀

英業達推員工持股信託

派拉蒙提案加碼收購華納兄弟　願承擔Netflix分手費

民眾買不起房！川普瞄準住宅建商 傳司法部將展開反壟斷調查

台灣大擴大內容投資

相關新聞

輝達擬投資OpenAI 300億美元 鴻海、廣達等代工廠營運看旺

金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）近日擬敲定對人工智慧新創企業OpenAI投資300億美元，以取代雙方去年達...

字節跳動攻美 英業達受惠

外電報導，字節跳動將在美國AI團隊擴增百人規模，強化在北美市場布局。業界預期，隨字節跳動全力搭上這波AI商機，有望帶來更...

台積南科2奈米擴廠 後年完工

因應AI晶片訂單需求熱，台積電規劃繼續加碼投資2奈米廠的腳步不停歇。據環評開發進度顯示，台積電去年提出在南科特定區A區區...

MWC來了 太空衛星競賽開打 國際大廠SpaceX、Eutelsat等都出席

MWC 2026（世界行動通訊大會）將在下月2日登場，太空衛星競賽成MWC 2026焦點之一，全球知名衛星營運商Spac...

電信三雄、網通廠 MWC秀實力

MWC大會即將登場，電信三雄、網通廠智邦旗下Edgecore，啓碁、智易、中磊、正文、亞旭均積極參與，大秀通訊技術實力，...

聯發科搶下谷歌TPU訂單！蔡力行坦言手機產業艱難年 為何投顧看好股價2千元？

全球智慧型手機晶片龍頭聯發科，發展客製化晶片（ASIC）的漫長征途，正逐漸開花結果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。