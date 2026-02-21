MWC來了 太空衛星競賽開打 國際大廠SpaceX、Eutelsat等都出席

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
MWC 2026（世界行動通訊大會）將在下月2日登場，太空衛星競賽成MWC 2026焦點之一。美聯社
MWC 2026（世界行動通訊大會）將在下月2日登場，太空衛星競賽成MWC 2026焦點之一，全球知名衛星營運商SpaceX、Eutelsat、Viasat、SES均出席與會，晶片業者高通、聯發科（2454）可望在展會中發表新NTN（非地面網路）晶片解決方案。

業界觀察，MWC 2026六大核心主題依舊環繞著「AI」，從因應AI與行動通訊技術深度融合的智慧基礎建設、AI互聯、Agentic AI（AI代理）等，技術發展重點涵蓋5G-A、Pre 6G到開放網路（Open RAN）到衛星通訊（非地面網路NTN）以及量子運算。

MWC 2026重點
有趣的是，近期全球兩大富豪特斯拉創辦人馬斯克及亞馬遜創辦人貝佐斯展開太空衛星競賽，除發展衛星寬頻通訊，更要將AIDC搬上太空。馬斯克發下豪語，除SpaceX將在今年下半年啟動全球史上最大規模IPO外，更將籌措500億美元，打造太空AI資料中心，同時向美國主管機關FCC提交100萬顆衛星部署申請。貝佐斯旗下的Amazon LEO近期通過FCC核准申請新的4,500顆衛星，搭載運算能力及傳輸速度達1Tbps，成為二代衛星的關鍵競爭力。

法人觀察，太空衛星競賽除持續發射更多的新衛星，衛星通訊技術持續升級，加上AI算力及太空太陽能等議題，供應鏈的產品用量、規格及訂單都將同步提升，相關台灣供應鏈包含通訊衛星元件廠昇達科，PCB的華通、燿華，地面接收站的啓碁，衛星太陽能模組的元晶後續訂單受矚目。

昇達科總經理吳東義分析，最大客戶加速衛星發射計劃，更展開下一代衛星開發，第二大客戶的下一代衛星將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，使用元件數增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量。

除了全球大型衛星營運商，美國新創衛星公司AST SpaceMobile也來台尋求合作夥伴，可望成為衛星供應鏈極具成長潛力的新客戶。

業界預期，晶片大廠高通、聯發科可望在MWC大會發表最新NTN解決方案，全球最大低軌衛星營運商SpaceX的Starlink（星鏈）、歐洲衛星大廠Eutelsat（旗下OneWeb是全球第二大低軌衛星營運商）以及國際知名衛星大廠Viasat、SES均將出席，探討衛星技術發展、頻譜分配及應用落地。

美國新創衛星直連手機（D2D）營運商AST SpaceMobile總裁Scott Wisniewski也將分享衛星直連手機的商業化進程。

