亞旭前進MWC 2026打造5G專網解決方案 驅動智慧製造全球轉型

華碩（2357）集團旗下網通設備與解決方案大廠亞旭電腦（Askey）將於3月2日至3月5日參加MWC 2026（Mobile World Congress）展出新世代網路通訊實力，強打5G專網（Private Network）端對端解決方案，透過5G專網結合AMP與亞旭雲端服務，打造智慧工廠與智慧製造應用領域；Wi-Fi 7/8超高速連網解決方案則提供光纖無線雙備援路由器，為全球用戶實現連線「零中斷」的智慧生活。

亞旭指出，5G專網端對端解決方案為企業建構高度安全、低延遲且具確保數據傳輸穩定的專屬網路環境。與過往不同，亞旭此次特別強調在智慧製造與智慧工廠場域，協助企業優化整體流程並降低營運成本，大幅提升生產效能；現場將進一步展示亞旭在全球市場實施的成功案例場景，展現5G專網端對端的整合能力，實踐工廠製造轉型，確保生產效能不再受限於傳統網路的頻寬與不穩定性。

此外，對於家庭與商用場域面對未來在影音串流、雲端應用與大量數據傳輸強勁需求情境下，亞旭表示，展出XGSPON Tri-Band Wi-Fi 7/8 Gateway，整合固定光纖與行動無線網路，並設計雙頻段支援功能，確保在連線異常時，系統能自動切換至4G或5G頻段的網路，保障使用者不中斷連線服務，將穩定、高速的網通效能轉化為守護網路使用的實質保障。

而為滿足移動式裝置對極低延遲的嚴苛要求，亞旭表示，展出5G NR mmWave Dongle，以極致輕巧的設計同時提供毫秒級反應速度，能將高速5G毫米波訊號導入行動機器人、輕量化XR穿戴裝置及雲端運算終端。透過縮小硬體體積並保持極致效能，亞旭成功打破設備限制，將高階無線應用帶入更多元、靈活的移動場景。

亞旭強調，以深耕網通技術的深厚實力，持續提供穩定且具前瞻性的網路應用解決方案，致力於創新技術賦能產業轉型，為企業、家庭及公共場域提供全方位的連網選擇並推動智慧生活邁向無限可能。亞旭電腦將於2026年3月2日至5日，在西班牙巴塞隆納Fira Gran Via，攤位#5H40展出。