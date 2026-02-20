快訊

江蕙初四重返台北小巨蛋開唱 天后首度破例1事超懊惱：莫名其妙

悲慘過年…他迎完財神慘遭煙火炸斷腿「左腳幾分離」 全家經濟支柱倒了

鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童溺斃 租船業者涉過失致死5萬元交保

亞旭前進MWC 2026打造5G專網解決方案 驅動智慧製造全球轉型

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

華碩（2357）集團旗下網通設備與解決方案大廠亞旭電腦（Askey）將於3月2日至3月5日參加MWC 2026（Mobile World Congress）展出新世代網路通訊實力，強打5G專網（Private Network）端對端解決方案，透過5G專網結合AMP與亞旭雲端服務，打造智慧工廠與智慧製造應用領域；Wi-Fi 7/8超高速連網解決方案則提供光纖無線雙備援路由器，為全球用戶實現連線「零中斷」的智慧生活。

亞旭指出，5G專網端對端解決方案為企業建構高度安全、低延遲且具確保數據傳輸穩定的專屬網路環境。與過往不同，亞旭此次特別強調在智慧製造與智慧工廠場域，協助企業優化整體流程並降低營運成本，大幅提升生產效能；現場將進一步展示亞旭在全球市場實施的成功案例場景，展現5G專網端對端的整合能力，實踐工廠製造轉型，確保生產效能不再受限於傳統網路的頻寬與不穩定性。

此外，對於家庭與商用場域面對未來在影音串流、雲端應用與大量數據傳輸強勁需求情境下，亞旭表示，展出XGSPON Tri-Band Wi-Fi 7/8 Gateway，整合固定光纖與行動無線網路，並設計雙頻段支援功能，確保在連線異常時，系統能自動切換至4G或5G頻段的網路，保障使用者不中斷連線服務，將穩定、高速的網通效能轉化為守護網路使用的實質保障。

而為滿足移動式裝置對極低延遲的嚴苛要求，亞旭表示，展出5G NR mmWave Dongle，以極致輕巧的設計同時提供毫秒級反應速度，能將高速5G毫米波訊號導入行動機器人、輕量化XR穿戴裝置及雲端運算終端。透過縮小硬體體積並保持極致效能，亞旭成功打破設備限制，將高階無線應用帶入更多元、靈活的移動場景。

亞旭強調，以深耕網通技術的深厚實力，持續提供穩定且具前瞻性的網路應用解決方案，致力於創新技術賦能產業轉型，為企業、家庭及公共場域提供全方位的連網選擇並推動智慧生活邁向無限可能。亞旭電腦將於2026年3月2日至5日，在西班牙巴塞隆納Fira Gran Via，攤位#5H40展出。

5G 網通設備 雲端服務

延伸閱讀

中國6G科研突破 攻克光纖、無線電「帶寬鴻溝」通信難題

AI領航… 中國累計建4.3萬智能工廠 樹立轉型標竿

和椿1月營收年增80％ 伸興1月合併營收年減8.1%

淡水商工實習工場啟用 打造未來製造人才基地

相關新聞

南市府助商圈聚人潮 光電儲能結合遮蔭創造多贏

年節期間，西市場及國華街周遭商圈，是旅客必訪的景點之一。為提供旅客舒適駐留環境，臺南市政府經發局協助媒合台南新創與西門淺...

Google揭秘AI時代人才價值 解讀問題能力最關鍵

農曆春節期間，不少職場人士與親友團聚之餘，也開始思考新一年的職涯轉機。隨著生成式人工智慧（AI）從技術爆發期進入應用落地...

聯發科搶下谷歌TPU訂單！蔡力行坦言手機產業艱難年 為何投顧看好股價2千元？

全球智慧型手機晶片龍頭聯發科，發展客製化晶片（ASIC）的漫長征途，正逐漸開花結果。

劉揚偉變最強帶貨員 鴻海這款「黑色鋪棉外套」股東會熱賣！鴻海小物起源曝光

從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。 近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。

不是人人能抽！鴻海尾牙千萬大獎籤筒有玄機 知情者曝「特殊名單」

今年鴻海（2317）尾牙再度吸引外界關注，其中創辦人郭台銘加碼高達3億元的獎金引發討論，其中包括10位員工各得現金1,000萬元，而這個特別獎據傳還有限定資格。

「沒留到最後會後悔」成真！鴻海4人中1000萬不在場 替補幸運兒樂翻

鴻海精密工業（2317）集團昨（12）日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」，現場湧入逾3萬名員工與眷屬同歡。集團創辦人郭台銘豪氣加碼總獎金3億元，其中10名員工各獲得1,000萬元現金大獎，另有1,000人獲得20萬元加碼獎金，氣氛嗨翻全場。不過活動最受討論的焦點，是有4名原本抽中千萬大獎的員工未在現場，依規定喪失資格改為重抽，引發網友在Threads上發文熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。